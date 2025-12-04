N’Djamena : El Presidenté 5 Étoiles mobilise pour son spectacle « Tirailleurs Africains »

Le coordonnateur de l’événement, M. Bonheur Ndoubabé, a souligné les particularités de ce spectacle, qui se distinguera des prestations précédentes de l'humoriste.







Le spectacle s'articulera autour d'un thème historique fort : l’histoire des Tirailleurs africains. L’artiste retracera :



Leur départ au front et leur engagement aux côtés des Alliés durant la Seconde Guerre mondiale.

Leur rôle historique jusqu’à la période des indépendances.





M. Ndoubabé a également rappelé que le spectacle est parrainé par Maître Hissein Ngaro.



Pour donner un avant-goût de ce rendez-vous, l’humoriste a fait une courte prestation devant les journalistes. Vêtu d’une tenue d’ancien combattant et imitant la voix des personnes âgées, il a invité le public à venir nombreux assister à ce spectacle qu’il promet « thérapeutique », riche en émotions et en joie.





