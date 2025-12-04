Alwihda Info
TCHAD

N’Djamena : El Presidenté 5 Étoiles mobilise pour son spectacle « Tirailleurs Africains »


Alwihda Info | Par Hassan Djidda - 5 Décembre 2025


En prélude à son spectacle prévu le samedi 6 décembre au restaurant-bar Pili-Pili, l’artiste humoriste El Presidenté 5 Étoiles, alias CEUB NDEIMIAN, a tenu une conférence de presse ce 5 décembre 2025 pour mobiliser ses fans. La rencontre s’est tenue au restaurant Hamaï (ex-Caravelle) à N’Djamena.


Le coordonnateur de l’événement, M. Bonheur Ndoubabé, a souligné les particularités de ce spectacle, qui se distinguera des prestations précédentes de l'humoriste.

 

Le spectacle s'articulera autour d'un thème historique fort : l’histoire des Tirailleurs africains. L’artiste retracera :

  • Leur départ au front et leur engagement aux côtés des Alliés durant la Seconde Guerre mondiale.

  • Leur rôle historique jusqu’à la période des indépendances.



M. Ndoubabé a également rappelé que le spectacle est parrainé par Maître Hissein Ngaro.

 

Pour donner un avant-goût de ce rendez-vous, l’humoriste a fait une courte prestation devant les journalistes. Vêtu d’une tenue d’ancien combattant et imitant la voix des personnes âgées, il a invité le public à venir nombreux assister à ce spectacle qu’il promet « thérapeutique », riche en émotions et en joie.

 

  • Heure de Début : 18 heures.

  • Prix des Billets : 5 000 F (places simples) et 10 000 F (places VIP).



Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
