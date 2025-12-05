Alwihda Info
TCHAD

Tchad : agression d’un commerçant d’or à Abéché, la famille offre jusqu’à 130 millions FCFA de récompense


Alwihda Info | Par Alwihda - 5 Décembre 2025



La famille du commerçant d’or Adam Abdallah, plus connu sous le surnom de « Zouraki », victime d’une agression armée à Abéché, a annoncé l’octroi d’une importante récompense à toute personne susceptible de contribuer à l’identification des auteurs du crime.

Dans un communiqué rendu public, la famille promet une somme de 100 millions de francs CFA pour toute information fiable permettant d’identifier les responsables de cette attaque. Une récompense supplémentaire de 30 millions de francs CFA est également offerte pour toute indication précise concernant le véhicule utilisé par les agresseurs.

La famille lance ainsi un appel pressant à toute personne détenant le moindre indice en lien avec cette affaire à se rapprocher des contacts suivants : 66 30 28 08 – 66 22 85 30.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
