Tchad : Le Ministre des Infrastructures valorise les équipes de soutien technique

La délégation est venue exprimer sa reconnaissance au Ministre pour son leadership, notamment pour l’achèvement d'ouvrages majeurs tels que le Pont de la Refondation, désormais un symbole fort du progrès national.







Le Ministre, fidèle à son sens du devoir, a encouragé l’équipe pour son engagement constant dans la mise en œuvre de l’action 65 du chantier 8 du Programme Quinquennal du Maréchal.



Le Ministre Amir Idris Kourda a prodigué des orientations aux conducteurs, insistant sur la nécessité de la rigueur, du professionnalisme et du travail bien accompli pour poursuivre efficacement la mission du département.







Dans un esprit d’amélioration continue, le Ministre a rassuré l’équipe que des dispositions seront prises pour renforcer leurs conditions de travail, en conformité avec le Code du travail. Il a notamment mis l'accent sur :

