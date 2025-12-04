Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Le Ministre des Infrastructures valorise les équipes de soutien technique


Alwihda Info | Par - 5 Décembre 2025


Le Ministre des Infrastructures, du Désenclavement et de l’Entretien Routier, Amir Idris Kourda, a reçu ce vendredi 5 décembre 2025 l’équipe des chauffeurs, mécaniciens et autres personnes d'appui de son département.


Tchad : Le Ministre des Infrastructures valorise les équipes de soutien technique
 

La délégation est venue exprimer sa reconnaissance au Ministre pour son leadership, notamment pour l’achèvement d'ouvrages majeurs tels que le Pont de la Refondation, désormais un symbole fort du progrès national.

 

Le Ministre, fidèle à son sens du devoir, a encouragé l’équipe pour son engagement constant dans la mise en œuvre de l’action 65 du chantier 8 du Programme Quinquennal du Maréchal.

 

 

Le Ministre Amir Idris Kourda a prodigué des orientations aux conducteurs, insistant sur la nécessité de la rigueur, du professionnalisme et du travail bien accompli pour poursuivre efficacement la mission du département.

 

Dans un esprit d’amélioration continue, le Ministre a rassuré l’équipe que des dispositions seront prises pour renforcer leurs conditions de travail, en conformité avec le Code du travail. Il a notamment mis l'accent sur :

  • L'importance des sessions de recyclage et de perfectionnement, considérées comme gages d’une performance optimale.

  • L'objectif de garantir un service public moderne et efficace.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 05/12/2025

Tchad : la santé mentale, une crise silencieuse encore négligée

Tchad : la santé mentale, une crise silencieuse encore négligée

Tchad : autonomisation ne rime pas avec abandon du foyer Tchad : autonomisation ne rime pas avec abandon du foyer 05/12/2025

Populaires

Tchad : pourquoi les marchés continuent de brûler à N’Djamena ?

04/12/2025

Tchad : le Salamat lance une riposte intégrée contre la rougeole, la polio et les parasites

04/12/2025

Tchad : lancement de la vaccination contre la rougeole, la polio couplée à la vitamine A et l’Albendazole

04/12/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 04/12/2025 - AEC

L'expansion en amont du Congo annonce une nouvelle ère pour l'avenir énergétique de l'Afrique centrale

L'expansion en amont du Congo annonce une nouvelle ère pour l'avenir énergétique de l'Afrique centrale

الفقر والبطالة في تشاد: شبابٌ يكافح من أجل الأمل والمستقبل الفقر والبطالة في تشاد: شبابٌ يكافح من أجل الأمل والمستقبل 02/12/2025 - Mariam Marouf

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter