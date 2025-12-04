Tchad : Lancement d’une Campagne Intégrée de Santé Infantile dans la Tandjilé

Cette campagne s'inscrit dans les efforts nationaux visant à éliminer ces maladies et à améliorer la santé infantile au Tchad.







Le Délégué provincial de la Santé Publique et de la Prévention de la Tandjilé, Dr Adjibera Jean-Baptiste, a rappelé les dangers potentiellement mortels de la rougeole et de la poliomyélite pour les enfants.







Il a détaillé la stratégie de vaccination pour assurer une couverture maximale :



Portes fixes (sites permanents).

Portes avancées (sites temporaires).

Portes mobiles (équipes itinérantes) pour atteindre les zones les plus reculées.

Le Dr Jean-Baptiste a souligné l'importance de l'approche intégrée de cette campagne :



Vaccination essentielle (rougeole et poliomyélite). Supplémentation en vitamine A pour renforcer le système immunitaire. Déparasitage à l’albendazole pour améliorer la croissance et l’état nutritionnel des enfants.

Le Délégué Général Adoum Moustapha Brahimi a saisi l’occasion pour exprimer sa profonde gratitude aux plus hautes autorités, tout en lançant un appel aux parents. Il les a invités à se rendre massivement sur les sites prévus afin de faire vacciner leurs enfants.







Après la cérémonie protocolaire, le Délégué Général et ses proches collaborateurs ont symboliquement administré les premières gouttes de vaccin polio aux enfants présents.

