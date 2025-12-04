Tchad : L’ANVOL-T appelle à un engagement citoyen massif pour un pays solidaire et résilient

Harane Sougour, Directeur Général de l’ANVOL-T, a souligné que le volontariat est plus qu'un simple acte de service : c’est un véritable vecteur de transformation.







Il incarne l’esprit d’engagement, de solidarité et de responsabilité collective. Dans un contexte marqué par des défis majeurs (pauvreté, accès limité aux services sociaux, changement climatique), les volontaires sont des piliers indispensables du développement :



Ils renforcent le tissu social.

Ils favorisent l’inclusion.

Ils inspirent des solutions innovantes portées par les communautés.





L’action de l’ANVOL-T s’aligne sur les orientations des plus hautes autorités, notamment celles du Chef de l’État, le Maréchal du Tchad Mahamat Idriss Deby Itno, et s'inscrit sous le leadership du Ministre de la Jeunesse et des Sports, Maide Hamit Lony, en matière de promotion du volontariat.



L'ANVOL-T réaffirme sa mission de mobiliser les énergies citoyennes pour le développement socio-économique et de promouvoir le sentiment national, patriotique et l’intérêt général.







Les priorités de la Direction Générale incluent désormais :



Forger des partenariats durables avec les institutions, ONG, entreprises et bailleurs, afin de maximiser l’impact du volontariat dans le pays.

Soutenir toute initiative s’inscrivant dans la vision et les priorités de la République du Tchad.

À l’occasion de cette journée symbolique, le Directeur Général a lancé un appel ciblé :



Aux jeunes : Saisissez l’opportunité de vous engager. Votre énergie et votre volonté sont des ressources immenses dont le Tchad a besoin.

Aux partenaires : Soutenez les initiatives de volontariat. Investir dans les volontaires, c’est investir dans un Tchad plus équitable, prospère et durable.

À toute la population : Encouragez, reconnaissez et valorisez les actes de volontariat autour de vous.





En conclusion, M. Sougour a rappelé que le volontariat est une force collective qui, en unissant les efforts et en valorisant chaque contribution, permettra de construire ensemble un Tchad plus solidaire, résilient et humain.

