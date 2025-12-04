Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : L’ANVOL-T appelle à un engagement citoyen massif pour un pays solidaire et résilient


Alwihda Info | Par Achta Mahamat - 5 Décembre 2025


À l’occasion de la Journée Internationale du Volontariat, l’Agence Nationale de Volontariat au Tchad (ANVOL-T) a célébré l'engagement des volontaires ce 5 décembre 2025 et a réaffirmé leur rôle essentiel dans la construction d’un pays plus inclusif et résilient. La Direction Générale a lancé un appel fort à la jeunesse et aux partenaires, soulignant le volontariat comme moteur de transformation sociale.


Tchad : L’ANVOL-T appelle à un engagement citoyen massif pour un pays solidaire et résilient
 

Harane Sougour, Directeur Général de l’ANVOL-T, a souligné que le volontariat est plus qu'un simple acte de service : c’est un véritable vecteur de transformation.

 

Il incarne l’esprit d’engagement, de solidarité et de responsabilité collective. Dans un contexte marqué par des défis majeurs (pauvreté, accès limité aux services sociaux, changement climatique), les volontaires sont des piliers indispensables du développement :

  • Ils renforcent le tissu social.

  • Ils favorisent l’inclusion.

  • Ils inspirent des solutions innovantes portées par les communautés.



L’action de l’ANVOL-T s’aligne sur les orientations des plus hautes autorités, notamment celles du Chef de l’État, le Maréchal du Tchad Mahamat Idriss Deby Itno, et s'inscrit sous le leadership du Ministre de la Jeunesse et des Sports, Maide Hamit Lony, en matière de promotion du volontariat.

 

L'ANVOL-T réaffirme sa mission de mobiliser les énergies citoyennes pour le développement socio-économique et de promouvoir le sentiment national, patriotique et l’intérêt général.

 

Les priorités de la Direction Générale incluent désormais :

  • Forger des partenariats durables avec les institutions, ONG, entreprises et bailleurs, afin de maximiser l’impact du volontariat dans le pays.

  • Soutenir toute initiative s’inscrivant dans la vision et les priorités de la République du Tchad.

 

À l’occasion de cette journée symbolique, le Directeur Général a lancé un appel ciblé :

  • Aux jeunes : Saisissez l’opportunité de vous engager. Votre énergie et votre volonté sont des ressources immenses dont le Tchad a besoin.

  • Aux partenaires : Soutenez les initiatives de volontariat. Investir dans les volontaires, c’est investir dans un Tchad plus équitable, prospère et durable.

  • À toute la population : Encouragez, reconnaissez et valorisez les actes de volontariat autour de vous.



En conclusion, M. Sougour a rappelé que le volontariat est une force collective qui, en unissant les efforts et en valorisant chaque contribution, permettra de construire ensemble un Tchad plus solidaire, résilient et humain.



Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 05/12/2025

Tchad : la santé mentale, une crise silencieuse encore négligée

Tchad : la santé mentale, une crise silencieuse encore négligée

Tchad : autonomisation ne rime pas avec abandon du foyer Tchad : autonomisation ne rime pas avec abandon du foyer 05/12/2025

Populaires

Tchad : pourquoi les marchés continuent de brûler à N’Djamena ?

04/12/2025

Tchad : le Salamat lance une riposte intégrée contre la rougeole, la polio et les parasites

04/12/2025

Tchad : lancement de la vaccination contre la rougeole, la polio couplée à la vitamine A et l’Albendazole

04/12/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 04/12/2025 - AEC

L'expansion en amont du Congo annonce une nouvelle ère pour l'avenir énergétique de l'Afrique centrale

L'expansion en amont du Congo annonce une nouvelle ère pour l'avenir énergétique de l'Afrique centrale

الفقر والبطالة في تشاد: شبابٌ يكافح من أجل الأمل والمستقبل الفقر والبطالة في تشاد: شبابٌ يكافح من أجل الأمل والمستقبل 02/12/2025 - Mariam Marouf

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter