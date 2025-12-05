Tchad : des journalistes mieux outillés pour traiter la problématique des violences sexuelles, grâce au CICR

Les participants, venus notamment de plusieurs provinces du pays, ont été outillés afin d’améliorer la sensibilisation du public sur les violences sexuelles, en s’appuyant sur les principes du droit international humanitaire et les bonnes pratiques journalistiques.



Dans son allocution, la représentante des participants, Édith Kedai, a salué la qualité des interventions et la disponibilité des formateurs, dont les contributions ont été déterminantes pour la réussite de cette session.



« Nous repartons de cette formation mieux outillés et déterminés à intégrer les bonnes pratiques acquises afin d’améliorer le traitement médiatique des violences sexuelles », a-t-elle déclaré.



Pour sa part, le vice-président de l’Union des journalistes tchadiens (UJT), Leubnoudji Tah Nathan, a rappelé le rôle essentiel des journalistes dans la promotion de l’éthique, de la déontologie et de la défense des droits humains.