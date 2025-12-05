N’Djamena se transforme : la capitale en pleine modernisation au rythme des grands chantiers

Après la période de transition ouverte en 2021, suite au décès de l’ancien président de la République, le Maréchal Idriss Déby Itno, beaucoup craignaient que plusieurs projets soient définitivement abandonnés. Pourtant, le gouvernement a démontré le contraire en relançant nombre de chantiers suspendus pour des raisons financières ou conjoncturelles.



Plusieurs projets ont ainsi repris, notamment dans les secteurs routier et immobilier public. Parmi les réalisations les plus marquantes figurent le bitumage de plusieurs voies dans les quartiers Klemat, Bololo et Amsinéné, ainsi que les axes Goudji–Lamadji–Djarmaya et Rond-point SNER–Lamadji. À cela s’ajoutent des projets structurants, tels que la construction du nouveau siège du ministère des Finances à Ndjari et, plus récemment, l’achèvement du pont reliant le quartier Chagoua (7ᵉ arrondissement) à Walia (9ᵉ arrondissement).



Inauguré le 1er décembre 2025 par le Premier ministre, Ambassadeur Allah-Maye Halina, cet ouvrage de 320 mètres linéaires, baptisé « Pont de la Refondation », constitue une avancée majeure pour la mobilité urbaine.



« Depuis quelque temps, on voit des chantiers partout dans N’Djamena. Avec l’inauguration du nouveau pont, je suis tellement content et soulagé », confie un habitant de Walia, visiblement satisfait.



Ces infrastructures s’inscrivent dans la vision politique du Chef de l’État, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, notamment à travers les 12 chantiers déclinés en 100 actions. Elles apportent un souffle nouveau à plusieurs quartiers de la capitale, améliorant la mobilité, l’accessibilité et l’esthétique urbaine.



Faire de N’Djamena une vitrine moderne et attractive demeure un objectif réaliste, mais qui requiert une mobilisation collective. Les autorités sont appelées à renforcer leurs efforts, notamment en développant des partenariats stratégiques avec des acteurs internationaux tels que la Chine ou les Émirats arabes unis, reconnus pour leur savoir-faire en matière d’infrastructures routières, énergétiques et urbaines. Une action soutenue et coordonnée permettra de transformer durablement l’image de la capitale tchadienne.