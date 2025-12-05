Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

N’Djamena se transforme : la capitale en pleine modernisation au rythme des grands chantiers


Alwihda Info | Par Hassan Abderamane - 5 Décembre 2025


Depuis quelques années, le visage de N’Djamena se transforme progressivement à travers de nombreux chantiers urbains, particulièrement dans le domaine des infrastructures routières. Ces travaux marquent une nouvelle étape dans la modernisation de la capitale et témoignent d’une volonté affirmée de dynamiser le développement urbain.


N’Djamena se transforme : la capitale en pleine modernisation au rythme des grands chantiers
Après la période de transition ouverte en 2021, suite au décès de l’ancien président de la République, le Maréchal Idriss Déby Itno, beaucoup craignaient que plusieurs projets soient définitivement abandonnés. Pourtant, le gouvernement a démontré le contraire en relançant nombre de chantiers suspendus pour des raisons financières ou conjoncturelles.

Plusieurs projets ont ainsi repris, notamment dans les secteurs routier et immobilier public. Parmi les réalisations les plus marquantes figurent le bitumage de plusieurs voies dans les quartiers Klemat, Bololo et Amsinéné, ainsi que les axes Goudji–Lamadji–Djarmaya et Rond-point SNER–Lamadji. À cela s’ajoutent des projets structurants, tels que la construction du nouveau siège du ministère des Finances à Ndjari et, plus récemment, l’achèvement du pont reliant le quartier Chagoua (7ᵉ arrondissement) à Walia (9ᵉ arrondissement).

Inauguré le 1er décembre 2025 par le Premier ministre, Ambassadeur Allah-Maye Halina, cet ouvrage de 320 mètres linéaires, baptisé « Pont de la Refondation », constitue une avancée majeure pour la mobilité urbaine.

« Depuis quelque temps, on voit des chantiers partout dans N’Djamena. Avec l’inauguration du nouveau pont, je suis tellement content et soulagé », confie un habitant de Walia, visiblement satisfait.

Ces infrastructures s’inscrivent dans la vision politique du Chef de l’État, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, notamment à travers les 12 chantiers déclinés en 100 actions. Elles apportent un souffle nouveau à plusieurs quartiers de la capitale, améliorant la mobilité, l’accessibilité et l’esthétique urbaine.

Faire de N’Djamena une vitrine moderne et attractive demeure un objectif réaliste, mais qui requiert une mobilisation collective. Les autorités sont appelées à renforcer leurs efforts, notamment en développant des partenariats stratégiques avec des acteurs internationaux tels que la Chine ou les Émirats arabes unis, reconnus pour leur savoir-faire en matière d’infrastructures routières, énergétiques et urbaines. Une action soutenue et coordonnée permettra de transformer durablement l’image de la capitale tchadienne.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 05/12/2025

Tchad - Russie : L’Ambassade du Tchad à Moscou accueille le nouveau bureau des étudiants

Tchad - Russie : L’Ambassade du Tchad à Moscou accueille le nouveau bureau des étudiants

Tchad : au Guéra, présentation de 11 engins volés et de leurs présumés auteurs Tchad : au Guéra, présentation de 11 engins volés et de leurs présumés auteurs 05/12/2025

Populaires

تشاد: جمعية تشاد إنوفآكشن تحتفل بالذكرى السنوية الأولى وتؤكد التزامها تجاه الشباب

04/12/2025

​Tchad : Au Sila, une équipe sanitaire échappe à une attaque armée dans le département d’Adé

04/12/2025

Tchad : ​Mongo, une ville asphyxiée par le manque d’électricité et la poussière

04/12/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 04/12/2025 - AEC

L'expansion en amont du Congo annonce une nouvelle ère pour l'avenir énergétique de l'Afrique centrale

L'expansion en amont du Congo annonce une nouvelle ère pour l'avenir énergétique de l'Afrique centrale

الفقر والبطالة في تشاد: شبابٌ يكافح من أجل الأمل والمستقبل الفقر والبطالة في تشاد: شبابٌ يكافح من أجل الأمل والمستقبل 02/12/2025 - Mariam Marouf

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter