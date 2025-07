Musique : Queena frappe fort avec son titre Soloh, l'écho d'un cœur brisé

Soloh, un mot tiré de la langue Sara (un dialecte du sud du Tchad) signifiant "inquiétude", encapsule parfaitement l'essence de cette œuvre.



Plus qu'une simple chanson, Soloh est une plongée profonde dans les méandres d'une histoire d'amour qui, malgré de beaux débuts, s'achève dans la douleur et la déception.



Cette musique n'est pas qu'une complainte amoureuse, c'est le reflet poignant de ces instants où l'on se sent abandonné, incompris, et où la solitude devient une compagne forcée. Soloh offre une résonance particulière à ceux qui traversent les difficultés et le stress cyclique des peines de cœur.



C'est une mélodie à écouter lorsque votre cœur cherche à se libérer de son fardeau, ou simplement pour se rappeler que la douleur de l'amour perdu n'est jamais vécue en solitaire.