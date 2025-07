Tchad : Power Dance, une énergie qui révolutionne la danse

Power Dance est un collectif de danseurs passionnés, basé au Tchad, qui fusionne les styles hip-hop traditionnels et contemporains.



Fondé en 2018, le groupe s’est donné pour mission de promouvoir la culture tchadienne, à travers la danse et d'encourager les jeunes talents à s’exprimer librement. L’objectif du groupe est de devenir un acteur clé de la scène chorégraphique, tant au niveau national qu'international.



Depuis sa création, Power Dance a participé à de nombreux événements culturels locaux, notamment le Festival Goura Gosso en 2021, ainsi que les éditions 2022 à 2025 du Festival Dary.



Lors de son passage sur le plateau Podium de l’art d’Alwidhainfo, Élodie Minguemadji, manager de Power Dance, a souligné que la danse est encore perçue au Tchad comme un simple passe-temps. Selon elle, « il est temps que le public et les promoteurs culturels professionnalisent la danse, afin qu’elle puisse véritablement nourrir son homme. »