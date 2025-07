Tchad : Tragique noyade de trois enfants à N'Djaména, le Ministère de l'Action Sociale exprime ses condoléances

Soutien à la famille endeuillée et appel à la vigilance

En cette "douloureuse circonstance", la Ministre a exprimé ses "compassions les plus sincères et sa solidarité" à la famille endeuillée. Elle a souligné l'épreuve "insupportable" que représente la perte de trois enfants en une seule journée, partageant la peine immense des proches.





Des dispositions seront prises par le Ministère pour apporter soutien et assistance à la famille touchée. Madame Zara Mahamat Issa a également lancé un appel à une "vigilance accrue autour de ces zones sensibles" et a réaffirmé l'engagement de son Ministère à "œuvrer pour la sécurité et la protection des enfants vulnérables."