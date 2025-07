Tchad : décentralisation, un séminaire national pour poser les bases d’une gouvernance de proximité

Le Tchad amorce une nouvelle étape dans la mise en œuvre de la décentralisation. Du 12 au 15 juillet 2025, un séminaire national sur la décentralisation se tiendra au Palais du 15 janvier, sous le haut patronage du Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, président de la République, chef de l’Etat.



L’annonce a été faite ce 08 juillet 2025 par le ministre délégué auprès du ministère de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, Dr Ahmat Oumar Ahmat, à l’attention des représentants des médias et des acteurs concernés.



Organisée par le ministère de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, cette rencontre rassemblera 350 participants venus de toutes les composantes de la nation : élus locaux, représentants des ministères, partenaires techniques et financiers, organisations de la société civile, autorités traditionnelles et confessions religieuses.



L’objectif est ambitieux : permettre une compréhension partagée du nouveau cadre institutionnel et législatif, tout en encourageant une réflexion collective sur les rôles, les responsabilités et les enjeux liés à la décentralisation territoriale. Les échanges porteront notamment sur le cadre juridique et institutionnel, le transfert des compétences et des ressources, les mécanismes de financement des collectivités autonomes, ainsi que la gestion financière et budgétaire.



Pour garantir une appropriation à l’échelle nationale, six ateliers de dissémination sont prévus dans les pools territoriaux de Moundou, Massakory, Bongor, Abéché, Faya Et Mongo, couvrant ainsi l’ensemble des 23 provinces du pays. Ce séminaire marque une volonté affirmée des autorités tchadiennes de renforcer le développement durable au niveau local, et de responsabiliser davantage les élus locaux dans la gestion des affaires publiques.



Le gouvernement a tenu à saluer l’accompagnement de ses partenaires, en particulier le Programme des Nations-Unies pour le Développement (PNUD), pour son engagement constant aux côtés du Tchad. À travers cette initiative, le pays espère franchir une étape décisive vers une gouvernance de proximité plus efficace et plus inclusive.