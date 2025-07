Tchad : création de la société d'État TCHADELEC par décret

Par décret N°1293/PR/PM/MEE/2025 du 07 juillet 2025, il est créé par la République du Tchad, propriétaire à 100% des parts sociales, une Société d’Etat avec Conseil d’Administration, régie par les dispositions de l’Acte Uniforme révisé de l’OHADA du 15 novembre 2023 relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’interêt Économique, et par la Loi no 020/CNT/2024 du 23 septembre 2024 relative à la Gouvernance des Sociétés à participation publique.



La dénomination sociale est: la Tchadienne d’Electricité, en abrégé "TCHADELEC". elle peut être chargée par décret pris en Conseil des Ministres.