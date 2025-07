Tchad : visite du délégué général du gouvernement du Barh El Gazel des chantiers de la ville de Moussoro

Le délégué général du gouvernement auprès de Barh El Gazel a effectué une visite inopinée ce 09 juillet 2025 dans tous les chantiers de la ville de Moussoro.



Accompagné de ses proches collaborateurs, en l'occurrence le préfet, le maire, les délégués provinciaux et les unités de force de défense et de sécurité, le délégué général du gouvernement, Abdel Aziz Tchanglang Tokama, a sillonné tous les chantiers afin de s'imprégner de la réalité à la source. L'objectif était de constaté l’état d'avancement des travaux de ces infrastructures de sa circonscription administrative, et si possible, apporter sa contribution.



Huit chantiers ont été visités, notamment l'hôtel 3 étoiles, le gouvernorat, l’hôpital provincial, le stade omnisport, 2 centrales électriques solaires, le château d'eau, le bitumage de la route Kouri Kouri-Moussoro en charge par le SNER.



De tous ces projets d'infrastructures visitées, seules Ahalam, l'entreprise en charge de l'exécution du projet de l'hôpital provincial, Aderm, Ziz et le Rocher en charge d'exécution du projet de château d'eau de 1000 mètres cubes, n'ont pas évoqué des difficultés sur le décaissement et que les travaux avancent bien.



Toutes les autres entreprises ont évoqué les difficultés rencontrées, le problème de décaissement, et elles ne peuvent pas tenir au délai contractuel et finaliser dans les périodes requises. Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Barh El Gazel, Abdel Aziz Tchanglang Tokama a constaté que tous les chantiers s'exécutent dans les règles de l'art.



Partout où il a mis les pieds, Abdelaziz Tchanglang a exhorté les représentants des entreprises et les chefs de projets d'accélérer les travaux afin que la population profite de ces infrastructures dans un bref délai.