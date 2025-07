Tchad : L’armée ouvre un concours pour recruter des jeunes bacheliers dans la transmission

Le Chef d’État-major général des Armées a annoncé l’ouverture d’un concours de recrutement pour la 6e promotion de la transmission, destiné aux jeunes bacheliers tchadiens âgés de 18 à 25 ans.



Les candidats doivent être de nationalité tchadienne, en bonne santé, et titulaires d’un baccalauréat. Les dossiers, comprenant notamment une demande manuscrite, un certificat de nationalité, un casier judiciaire et une copie certifiée du diplôme, doivent être déposés au plus tard le 15 juillet 2025 au camp de N’Djamena.



Ce recrutement vise à renforcer les capacités de la transmission militaire nationale.