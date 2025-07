Tchad : un mort et 13 blessés dans un conflit foncier à Nya au Logone Oriental

Un affrontement lié à un litige foncier a éclaté ce mercredi 9 juillet 2025 dans les villages de Mianrom et Bengala, situés respectivement dans les cantons de Béboni et Bébédjia, dans le département de Nya, province du Logone Oriental. Le bilan provisoire fait état d’un mort et de treize blessés.



Selon des sources locales, le différend est né d’une dispute autour de l’exploitation d’une rizière, revendiquée par les habitants des deux villages pour la culture du riz. La tension a rapidement dégénéré en affrontements violents entre les deux communautés.



Alertées, les autorités administratives et judiciaires, notamment le sous-préfet de Bébédjia, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bébédjia, les deux chefs de canton de Béboni et Bébédjia, ainsi que les forces de l’ordre, se sont rendus sur les lieux pour évaluer la situation et rétablir le calme.



À leur arrivée, les forces de sécurité ont pu maîtriser temporairement la situation. Toutefois, la tension reste vive dans la zone, et des mesures de précaution ont été prises pour prévenir de nouvelles escalades. Une enquête a été ouverte et les autorités ont promis de prendre des mesures pour apaiser les tensions.