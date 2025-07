ASKY Airlines : des passagers tchadiens bloqués à Yaoundé dénoncent une annulation sans explication du vol KP64

Selon les témoignages, le vol a d’abord été retardé en raison d’une panne technique, avant d’être purement et simplement annulé sans la moindre communication officielle de la part de la compagnie aérienne. Les passagers affirment qu’ASKY Airlines leur impose d’attendre la réparation de l’appareil, sans possibilité de réacheminement sur un autre vol.



La situation s’aggrave davantage par la confiscation de leurs passeports par les autorités de la police des frontières, les privant ainsi de toute liberté de mouvement. Plusieurs passagers soulignent que des missions officielles, des rendez-vous professionnels ou des obligations familiales ont été compromis par cet incident.



« Depuis l’annulation, aucun agent d’ASKY ne s’est présenté pour nous donner des informations ou une assistance. Nous sommes laissés à nous-mêmes », déplore l’un des passagers.



Face à ce qu’ils qualifient de mépris et de manque total de professionnalisme, les voyageurs exigent : Des explications claires et publiques de la part d’ASKY ; Des excuses officielles pour cette situation jugée chaotique ; Un remboursement intégral ou un reclassement immédiat sur un autre vol ; Une indemnisation pour les désagréments causés.



Les passagers du vol KP64 préviennent qu’ils se réservent le droit de saisir les instances juridiques et de protection des consommateurs afin de faire valoir leurs droits et obtenir réparation.



La compagnie n'a pas encore communiqué sur l'annulation du vol.