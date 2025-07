Côte d’Ivoire : trafic aérien, 22 compagnies étrangères desservent le pays

Invité de la conférence de presse hebdomadaire Tout Savoir Sur du Centre d'Information et de Communication gouvernementale (CICG), le mardi 08 juillet 2025 à Abidjan-Plateau, le directeur général du Transport aérien, Ahmed Djibril Coulibaly, a affirmé qu'à ce jour, 22 compagnies étrangères desservent la Côte d'Ivoire.



À l'occasion, il est revenu sur la répartition du trafic à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny en 2024. Celle-ci donne 33,9% au niveau de la CEDEAO, 24,1% avec la France, 23,6% concernant le reste de l'Afrique, 7% avec l'Europe hors France, 1,6% au niveau de l'Amérique du Nord, 6,7% avec le reste du monde et 3,1% pour les vols domestiques.



Conscient des défis restant à relever, Ahmed Djibril Coulibaly a assuré que l'Etat ivoirien travaille à construire un deuxième aéroport international, les études sont déjà en cours. Les travaux d'extension de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny avancent bien et d'autres travaux sont en cours pour rendre encore plus compétitif le trafic aérien ivoirien, a-t-il conclu.