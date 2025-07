Côte d’Ivoire : Air Côte d’Ivoire ouvre la ligne Abidjan-Paris

Avant fin 2015, la desserte de Air Côte d'Ivoire sera renforcée avec l'ouverture de la ligne Abidjan-Paris et l'arrivée de deux gros-porteurs.



L’annonce a été faite par le directeur général du Transport aérien, Ahmed Djibril Coulibaly, lors de son intervention, le mardi 08 juillet 2025, à Abidjan-Plateau, à la tribune hebdomadaire "Tout Savoir Sur" (TSS) du Centre d’Information et de Communication gouvernementale (CICG).



À en croire Ahmed Djibril Coulibaly, la compagnie nationale dispose aujourd'hui d'une flotte de 12 avions qui devrait atteindre 18 avions à l'horizon 2031 : " La compagnie avec 1180 employés et une part de marché de 52%, est aujourd'hui une référence régionale avec une flotte moderne et une certification IOSA garantissant les plus hauts standards de sécurité".



Le directeur général a, par ailleurs, signifié qu’en matière d’emplois dans le secteur, on dénombre autour de 4000 emplois directs pour l'ensemble des structures clés de l’écosystème aérien.



Pour ce qui est de la sécurité et de la sûreté du trafic aérien ivoirien en général, elles sont de classe mondiale, a-t-il rassuré :



"L'obtention d'un taux de conformité de 93,89 % à l'issue de la Mission de Validation Coordonnée (ICVM) menée par l’Organisation de l'Aviation Civile internationale (OACI) du 23 au 28 octobre 2024, ce qui fait de la Côte d'Ivoire le 1er pays en Afrique et le 11ème au classement mondial en termes de sécurité des opérations aéroportuaires. La Côte d'Ivoire a également subi du 07 au 16 mars 2022, un audit sûreté diligenté par l'OACI. À l'issue de cet audit, le pays a obtenu un score de 90,09 % en termes de sûreté d'aviation civile, et occupe la 2ème place en Afrique en termes de sûreté de l'aviation civile derrière le Kenya. L'aéroport d'Abidjan a aussi obtenu l'accréditation carbone", s'est réjoui le directeur général.