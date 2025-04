Chine : le grand chant du groupe ethnique Dong, un chef-d'œuvre millénaire

Le peuple Dong est l'une de minorités ethniques en Chine, il est composé d'un peu plus d'un million de personnes, et a su conservé et à perpétuer sa culture ancestrale durant des siècles.



Le grand chant du groupe ethnique Dong est un chœur-folklorique primitif naturel à plusieurs voix, sans accompagnement, ni chef d'orchestre. Il se concentre sur le chant de la nature, du travail, de l'amour, de l'amitié et de l'histoire des Dong. Il a une histoire de plus de 2 500 ans, qui remonte à la période des printemps, automnes et des royaumes combattants (770 à 221 av. J-C).



La découverte du grand chant du peuple Dong a comblé le vide historique, sans harmonie en Chine, et a réécrit l'histoire de la musique chorale chinoise. Il a été inscrit sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO en 2009, et l'un des arts les plus anciens et les mieux préservés.



C'est la musique folklorique la plus caractéristique de Chine. En tant que chant polyphonique à plusieurs voix, il est extrêmement rare dans la musique folklorique chinoise et mondiale, en raison de sa forme et de son contenu unique. Le grand chant de Dong n'est pas seulement une interprétation a cappella de la musique folklorique, mais aussi un symbole culturel de ce peuple.



Toute la culture Dong est préservée dans ces magnifiques chants folkloriques, certains morceaux du grand chant de Dong sont conçus pour imiter le monde naturel, comme le chant des insectes, le gargouillis des ruisseaux, le sifflement du vent et d'autres sons naturels apaisants. Il est destiné à stimuler l'âme et favoriser l'harmonie entre l'Homme et la nature. C'est ainsi qu'il est appelé aussi : Encyclopédie des coutumes sociales Dong et Code d'harmonie entre l'Homme et la nature.



Il convient de souligner que cette minorité ethnique n'a pas une langue écrite, il utilise les chants folkloriques pour raconter l'histoire du peuple, exalter sa croyance en l'unité de l'Homme avec la nature, préserver les connaissances scientifiques, exprimer les sentiments romantiques et la sagesse traditionnelle, mais aussi promouvoir des valeurs morales telles que le respect des ainés et des voisins.



Le peuple Dong exerce principalement comme activités : l'agriculture et la sylviculture, il est surtout riche en créativité.