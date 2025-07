Tchad : à Abéché, la CNAS débute la prise en charge des soins de santé des personnes démunies

La Caisse Nationale d'Assurance Santé (CNAS) et le Centre de santé Salamat d'Abéché, ont procédé le 30 juin 2025, dans la salle de réunion de la délégation sanitaire du Ouaddaï, à la signature d'une convention marquant, le début de la prise en charge des personnes économiquement démunies.



C'est le secrétaire général de la province du Ouaddaï, Abakar Hissein Didigui qui a présidé la cérémonie.



La signature de cette convention entre la Caisse Nationale d'Assurance Santé (CNAS) et le Centre de santé Salamat, ouvre la voix sans délai à la prise en charge des personnes des soins qui matérialise l'efficacité d'une assurance maladie obligatoire, pilier principal de la couverture santé universelle et de la modernisation du secteur de la santé, a dit le directeur général adjoint de la CNAS, Abdelsalam Hammad Djamous qui a réaffirmé l’engagement de son institution à poursuivre ce travail, pour atteindre progressivement toute la population, sans laisser personne de côté.



Abdelsalam Hammad Djamous a enfin invité les centres de santé concernés par cette convention, au respect strict de leur engagement, afin de rendre effective la prise en charge des assurés.



Le délégué sanitaire provincial du Ouaddaï, Dr Abdelmahmoud Chêne a salué la signature de cette convention, qui selon lui, va soulager un tant soit peu, la souffrance des personnes démunies en matière de santé. Officiant la cérémonie, le secrétaire général de la province du Ouaddaï, Abakar Hissein Didigui s’est réjoui du choix porté sur la ville d'Abéché, comme site pilote de la mise en œuvre de la couverture santé universelle au Tchad.



Il faut noter que le document de cette convention a été paraphé entre le directeur général adjoint de la CNAS, Abdelsalam Hammad Djamous et la responsable du Centre de santé Salamat, Hadjé Zenaba Fizani.