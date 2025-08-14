Mali : Arrestation d’un réseau impliquant militaires, civils et un ressortissant français pour tentative de déstabilisation

Selon le communiqué officiel, ces individus, parmi lesquels figurent les généraux de brigade Abass Dembélé et Néma Sagara, auraient agi avec le soutien d’États étrangers. Un ressortissant français, Yann Vezilier, présenté comme agent du service de renseignement français, est également impliqué. Il aurait mobilisé des responsables politiques, des acteurs de la société civile et des membres des forces armées pour mener à bien la conspiration, selon les autorités maliennes.



Le Gouvernement précise que cette opération a été déjouée dès le 1er août 2025 grâce au professionnalisme des services spécialisés. Les enquêtes judiciaires sont en cours afin d’identifier d’éventuels complices.



Tout en condamnant fermement cet acte, les autorités assurent que la situation est totalement sous contrôle. Elles appellent la population au calme et à la vigilance, affirmant que les forces armées poursuivent leur mission de lutte contre le terrorisme et de consolidation de la souveraineté nationale.