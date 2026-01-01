Cameroun - Alerte dans le Mayo-Danay : Le pont sur le fleuve Danay au bord de la rupture

C'est un cri de détresse qui s'élève du département du Mayo-Danay. Le pont, véritable cordon ombilical pour le commerce local et transfrontalier, menace de céder à nouveau. Malgré une remise en état temporaire effectuée il y a quelques mois, l'ouvrage subit une dégradation accélérée qui met en péril la vie des transporteurs et des riverains.
Un colosse aux pieds d'argile
Sur le terrain, le constat est sans appel : fissures béantes, affaissement de la chaussée et fragilisation des culées. La réhabilitation "temporaire" semble n'avoir été qu'un pansement sur une plaie ouverte.
L'absence de travaux de fond (curage du lit du fleuve, renforcement des piliers en béton armé) expose l'infrastructure aux assauts des eaux et au passage de camions lourdement chargés, souvent au-delà des capacités réelles du pont.
Les enjeux : Économie et sécurité en sursis
Si l'ouvrage venait à s'effondrer, les conséquences seraient désastreuses pour la région :
-
Asphyxie économique : Rupture des flux de marchandises (riz, oignons, bétail) vers les grands centres urbains et les pays voisins (Tchad).
-
Enclavement sanitaire : Difficultés majeures pour l'évacuation des malades vers les centres de référence.
-
Risques humains : Le passage quotidien de centaines de personnes sur une structure instable fait craindre un drame imminent.
L'attente d'une réponse ministérielle
Face à cette situation, les populations interrogent la responsabilité des pouvoirs publics. Pourquoi les "véritables travaux durables" annoncés n'ont-ils pas encore débuté ? Dans une région déjà éprouvée par les aléas climatiques, la pérennité de ce pont est perçue comme un test de l'engagement de l'État pour le désenclavement du Grand-Nord.