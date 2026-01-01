Cameroun - Alerte dans le Mayo-Danay : Le pont sur le fleuve Danay au bord de la rupture

Un colosse aux pieds d'argile

Sur le terrain, le constat est sans appel : fissures béantes, affaissement de la chaussée et fragilisation des culées. La réhabilitation "temporaire" semble n'avoir été qu'un pansement sur une plaie ouverte.







L'absence de travaux de fond (curage du lit du fleuve, renforcement des piliers en béton armé) expose l'infrastructure aux assauts des eaux et au passage de camions lourdement chargés, souvent au-delà des capacités réelles du pont.

