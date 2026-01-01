Alwihda Info
AFRIQUE

Cameroun - Alerte dans le Mayo-Danay : Le pont sur le fleuve Danay au bord de la rupture


Par - 2 Janvier 2026


L'inquiétude grandit dans l'Extrême-Nord du Cameroun. Moins d'un an après une réhabilitation sommaire, le pont franchissant le fleuve Danay affiche des signes de fatigue structurelle alarmants. Entre peur de l'effondrement et paralysie économique, les usagers appellent à une intervention d'urgence.


C'est un cri de détresse qui s'élève du département du Mayo-Danay. Le pont, véritable cordon ombilical pour le commerce local et transfrontalier, menace de céder à nouveau. Malgré une remise en état temporaire effectuée il y a quelques mois, l'ouvrage subit une dégradation accélérée qui met en péril la vie des transporteurs et des riverains.






 

Un colosse aux pieds d'argile

 

Sur le terrain, le constat est sans appel : fissures béantes, affaissement de la chaussée et fragilisation des culées. La réhabilitation "temporaire" semble n'avoir été qu'un pansement sur une plaie ouverte.

 

L'absence de travaux de fond (curage du lit du fleuve, renforcement des piliers en béton armé) expose l'infrastructure aux assauts des eaux et au passage de camions lourdement chargés, souvent au-delà des capacités réelles du pont.





 

Les enjeux : Économie et sécurité en sursis

 

Si l'ouvrage venait à s'effondrer, les conséquences seraient désastreuses pour la région :

  • Asphyxie économique : Rupture des flux de marchandises (riz, oignons, bétail) vers les grands centres urbains et les pays voisins (Tchad).
     

  • Enclavement sanitaire : Difficultés majeures pour l'évacuation des malades vers les centres de référence.
     

  • Risques humains : Le passage quotidien de centaines de personnes sur une structure instable fait craindre un drame imminent.

 

L'attente d'une réponse ministérielle

 

Face à cette situation, les populations interrogent la responsabilité des pouvoirs publics. Pourquoi les "véritables travaux durables" annoncés n'ont-ils pas encore débuté ? Dans une région déjà éprouvée par les aléas climatiques, la pérennité de ce pont est perçue comme un test de l'engagement de l'État pour le désenclavement du Grand-Nord.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


