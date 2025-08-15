Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Le ministère de l’Enseignement supérieur fixe le calendrier académique 2025-2026


Alwihda Info | Par Alwihda - 15 Août 2025


Le ministre d’État, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la Formation professionnelle, Tom Erdimi, a signé un arrêté fixant le calendrier académique pour l’année 2025-2026 dans tous les établissements d’enseignement supérieur, de recherche scientifique et de formation professionnelle du pays.


Selon le texte, l’année universitaire débutera le lundi 1ᵉʳ septembre 2025 pour les inscriptions administratives, et les cours commenceront officiellement le mercredi 1ᵉʳ octobre 2025. Elle s’achèvera le mardi 30 juin 2026.

L’année sera divisée en deux semestres :
  • 1er semestre : du 1ᵉʳ octobre 2025 au 2 février 2026
  • 2ᵉ semestre : du 2 mars 2026 au 30 juin 2026
Des interruptions sont prévues, notamment pendant les fêtes de fin d’année, les Jeux universitaires (5 février au 2 mars 2026) et les congés de Pâques. Les vacances universitaires se dérouleront du 1ᵉʳ juillet au 31 août 2026.

Le calendrier précise également les périodes d’examens nationaux (BTS en octobre 2025, autres examens de mai à juillet 2026) et les concours (mars à septembre 2026). Les inscriptions en doctorat auront lieu en novembre 2025.

Chaque établissement devra adapter son propre calendrier en conformité avec ce cadre général et l’envoyer au ministère avant le 15 septembre 2025.

Cet arrêté s’inscrit dans la volonté du ministère de structurer l’année universitaire et de garantir un fonctionnement harmonisé des établissements d’enseignement supérieur sur l’ensemble du territoire.


