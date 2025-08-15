Tchad : Le ministère de l’Enseignement supérieur fixe le calendrier académique 2025-2026

1er semestre : du 1ᵉʳ octobre 2025 au 2 février 2026

2ᵉ semestre : du 2 mars 2026 au 30 juin 2026

Selon le texte, l’année universitaire débutera le lundi 1ᵉʳ septembre 2025 pour les inscriptions administratives, et les cours commenceront officiellement le mercredi 1ᵉʳ octobre 2025. Elle s’achèvera le mardi 30 juin 2026.L’année sera divisée en deux semestres :Des interruptions sont prévues, notamment pendant les fêtes de fin d’année, les Jeux universitaires (5 février au 2 mars 2026) et les congés de Pâques. Les vacances universitaires se dérouleront du 1ᵉʳ juillet au 31 août 2026.Le calendrier précise également les périodes d’examens nationaux (BTS en octobre 2025, autres examens de mai à juillet 2026) et les concours (mars à septembre 2026). Les inscriptions en doctorat auront lieu en novembre 2025.Chaque établissement devra adapter son propre calendrier en conformité avec ce cadre général et l’envoyer au ministère avant le 15 septembre 2025.Cet arrêté s’inscrit dans la volonté du ministère de structurer l’année universitaire et de garantir un fonctionnement harmonisé des établissements d’enseignement supérieur sur l’ensemble du territoire.