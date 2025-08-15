Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Le Premier ministre lance la Semaine nationale de l'arbre à Mao


Alwihda Info | Par - 16 Août 2025


Le Premier ministre tchadien, Amb. Allah-Maye, a quitté N'Djaména ce samedi 16 août 2025 pour se rendre à Mao, chef-lieu de la province du Kanem.


Tchad : Le Premier ministre lance la Semaine nationale de l'arbre à Mao



Il y présidera la cérémonie de lancement de l'édition 2025 de la Semaine nationale de l'arbre. Cet événement, organisé par le ministère de l'Environnement, met en évidence l'engagement du gouvernement à promouvoir le développement durable et à lutter activement contre la désertification par des actions de reboisement.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 15/08/2025

Tchad : ​La FAO remet 20 motos au ministère de l’Élevage pour renforcer la surveillance vétérinaire

Tchad : ​La FAO remet 20 motos au ministère de l’Élevage pour renforcer la surveillance vétérinaire

Tchad : Un député fait un don aux femmes atteintes de la fistule à Abéché Tchad : Un député fait un don aux femmes atteintes de la fistule à Abéché 15/08/2025

Populaires

Tchad : nominations au ministère des Affaires étrangères

15/08/2025

Tchad : Abdel-Aziz Kizeme nommé DG de l'Agence nationale d'investigation financière (ANIF)

15/08/2025

Tchad : Le ministère de l’Enseignement supérieur fixe le calendrier académique 2025-2026

15/08/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 04/06/2025 - Euphrasie Kouassi Yao, Elisabeth Moreno, George Axelle Broussillon-Matshinga et Prescillia Avenel Delpha.

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes 03/05/2025 - Alwihda

ANALYSE - 15/08/2025 - Hassan Abderamane

Tchad : stationnement anarchique des bus commerciaux, circulation paralysée et espace public occupé

Tchad : stationnement anarchique des bus commerciaux, circulation paralysée et espace public occupé

La politique, un jeu au hasard et un ring impitoyable La politique, un jeu au hasard et un ring impitoyable 13/08/2025 - Ahmad Youssouf Ali

REACTION - 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS

Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine 02/08/2025 - Alwihda

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter