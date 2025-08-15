Il y présidera la cérémonie de lancement de l'édition 2025 de la Semaine nationale de l'arbre. Cet événement, organisé par le ministère de l'Environnement, met en évidence l'engagement du gouvernement à promouvoir le développement durable et à lutter activement contre la désertification par des actions de reboisement.
Tchad : Le Premier ministre lance la Semaine nationale de l'arbre à Mao
Alwihda Info | Par Peter Kum - 16 Août 2025
Le Premier ministre tchadien, Amb. Allah-Maye, a quitté N'Djaména ce samedi 16 août 2025 pour se rendre à Mao, chef-lieu de la province du Kanem.
Il y présidera la cérémonie de lancement de l'édition 2025 de la Semaine nationale de l'arbre. Cet événement, organisé par le ministère de l'Environnement, met en évidence l'engagement du gouvernement à promouvoir le développement durable et à lutter activement contre la désertification par des actions de reboisement.
