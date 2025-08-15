|
TCHAD
Tchad : Abdel-Aziz Kizeme nommé DG de l'Agence nationale d'investigation financière (ANIF)
Alwihda Info | Par Alwihda - 15 Août 2025
Par décret N°1808/PR/PM/MFBEPCI/2025 du 15 août 2025, Monsieur ABDEL-AZIZ KIZEME est nommé Directeur National de l'Agence Nationale d'investigation Financière (ANIF) en remplacement de Monsieur DJOUGOUNE AHMAT CHARFADINE.
