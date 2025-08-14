Tchad : stationnement anarchique des bus commerciaux, circulation paralysée et espace public occupé

Depuis quelques années, certaines voies publiques de Diguel Centre, non loin du marché situé dans la commune du 8ᵉ arrondissement, se sont transformées en un garage à ciel ouvert pour les minibus, communément appelés « cars ». Ces véhicules, installés directement sur la voie menant vers les quartiers, entravent la circulation et compliquent le quotidien des habitants.



Ces bus de transport, assurant des navettes entre Diguel Centre et d’autres quartiers tels que Sadjeré, Satom ou Kalathou, obstruent régulièrement les passages publics. La situation provoque de fréquents embouteillages et engendre parfois des tensions avec les habitants de ce quartier.



« Depuis quelques années, les conducteurs des bus se sont installés petit à petit, occupant la rue principale qui permet aux habitants d’accéder à leurs domiciles. Ils bloquent le passage et refusent souvent de laisser passer les autres véhicules », déplore Abdallah, habitant du quartier.



Pendant la saison des pluies, le problème s’aggrave : les manœuvres répétées des bus détériorent les rues, qui se transforment en véritables bourbiers. Ces voies deviennent alors impraticables, obligeant les usagers à effectuer de longs détours pour atteindre leurs domiciles.



D’après des témoignages recueillis sur place, certains chauffeurs justifient leur occupation en affirmant avoir versé de l’argent aux autorités municipales du 8ᵉ arrondissement. Cette situation a poussé les habitants, notamment ceux des carrés 1 et 43, à saisir les autorités communales afin de réclamer une solution urgente.



Le cas de Diguel n’est pas isolé. D’autres quartiers de N’Djamena, comme Demdé ou le quartier Sénégalais dans le 3ᵉ arrondissement, connaissent des problèmes similaires. Si les bus commerciaux jouent un rôle crucial dans le transport urbain et interurbain, il devient nécessaire que l’État, et particulièrement les autorités locales, aménagent des espaces dédiés dans chaque commune.



L’installation de gares ou de lieux de stationnement communément appelés « tacha » en arabe locale, permettrait de désengorger les voies publiques et de réduire les tensions entre chauffeurs et habitants.