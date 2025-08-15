Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Des journalistes formés en finance digitale pour une meilleure inclusion financière


Alwihda Info | Par Adoum Mbaidoua NGaba - 16 Août 2025


Dans le cadre du projet d’appui au développement de la micro-finance en soutien à l'entrepreneuriat des femmes et jeunes (PDMFI-JF-1), des journalistes tchadiens ont participé à un atelier de formation sur le thème « Réussir la transformation digitale des services financiers au Tchad ». L'atelier, qui s'est tenu du 14 au 15 août 2025, a été organisé par la Direction générale de la micro-finance.


Tchad : Des journalistes formés en finance digitale pour une meilleure inclusion financière


  L'objectif principal de cette formation était de donner aux journalistes spécialisés en économie et social les bases nécessaires pour comprendre la finance digitale, ses risques et ses opportunités pour l'inclusion financière. Le coordonnateur du projet, Mikail Abakar Ibrahim, a souligné l'importance du rôle des médias pour informer le public sur les avantages de la finance digitale comme moyen sûr et sécurisé.

 
Il a également insisté sur la nécessité pour les journalistes de posséder une solide compréhension de ces services financiers afin de pouvoir émettre des critiques constructives. Le projet, financé par la Banque Mondiale, vise à faciliter l'accès des populations vulnérables à des services financiers innovants et sécurisés.

 
Les travaux ont été animés par les experts internationaux Seka Aho et Hery Adrian, qui ont couvert des modules sur la finance digitale, ses obstacles, ses opportunités et les risques qui y sont liés. À la fin de la formation, des attestations ont été remises à tous les participants.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 15/08/2025

Tchad : La HAMA reçoit l'Association des Médias en Ligne

Tchad : La HAMA reçoit l'Association des Médias en Ligne

Tchad : Le Président du Sénat reçoit l'Ambassadeur de Côte d'Ivoire Tchad : Le Président du Sénat reçoit l'Ambassadeur de Côte d'Ivoire 15/08/2025

Populaires

Tchad : nominations au ministère des Affaires étrangères

15/08/2025

Tchad : Abdel-Aziz Kizeme nommé DG de l'Agence nationale d'investigation financière (ANIF)

15/08/2025

Tchad : Le ministère de l’Enseignement supérieur fixe le calendrier académique 2025-2026

15/08/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 04/06/2025 - Euphrasie Kouassi Yao, Elisabeth Moreno, George Axelle Broussillon-Matshinga et Prescillia Avenel Delpha.

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes 03/05/2025 - Alwihda

ANALYSE - 15/08/2025 - Hassan Abderamane

Tchad : stationnement anarchique des bus commerciaux, circulation paralysée et espace public occupé

Tchad : stationnement anarchique des bus commerciaux, circulation paralysée et espace public occupé

La politique, un jeu au hasard et un ring impitoyable La politique, un jeu au hasard et un ring impitoyable 13/08/2025 - Ahmad Youssouf Ali

REACTION - 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS

Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine 02/08/2025 - Alwihda

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter