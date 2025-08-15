Tchad : Des journalistes formés en finance digitale pour une meilleure inclusion financière





L'objectif principal de cette formation était de donner aux journalistes spécialisés en économie et social les bases nécessaires pour comprendre la finance digitale, ses risques et ses opportunités pour l'inclusion financière. Le coordonnateur du projet, Mikail Abakar Ibrahim, a souligné l'importance du rôle des médias pour informer le public sur les avantages de la finance digitale comme moyen sûr et sécurisé.





Il a également insisté sur la nécessité pour les journalistes de posséder une solide compréhension de ces services financiers afin de pouvoir émettre des critiques constructives. Le projet, financé par la Banque Mondiale, vise à faciliter l'accès des populations vulnérables à des services financiers innovants et sécurisés.





Les travaux ont été animés par les experts internationaux Seka Aho et Hery Adrian, qui ont couvert des modules sur la finance digitale, ses obstacles, ses opportunités et les risques qui y sont liés. À la fin de la formation, des attestations ont été remises à tous les participants.