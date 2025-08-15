Tchad : nominations au ministère des Affaires étrangères

Par décret N°1811/PR/PM/MAEIATE/2025 du 15 août 2025, les personnalités dont les noms suivent sont nommées aux postes de responsabilité ci-après au Ministère des Affaires Étrangères, de l'intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger :



INSPECTION GÉNÉRALE

● Inspecteur général : M. KOBGARBIGUE BATOUA BASILE en remplacement de M. DASSIDY DJEVET, appelé à d'autres fonctions.



INSPECTEURS TECHNIQUES

● M. ABDOU ZAKARIA en remplacement de M. FADOUL DJOUMA ADAM;

● M. DJETODJIMREOU TOUBAYO en remplacement de M. KOBGARBIGUE BATOUA BASILE, appelé à d'autres fonctions ;

● M. ABDERAMANE MAHAMAT ISSAKHA, poste vacant.