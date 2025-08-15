Alwihda Info
TCHAD

Tchad : nominations au ministère des Affaires étrangères


Par Alwihda - 15 Août 2025



Tchad : nominations au ministère des Affaires étrangères
Par décret N°1811/PR/PM/MAEIATE/2025 du 15 août 2025, les personnalités dont les noms suivent sont nommées aux postes de responsabilité ci-après au Ministère des Affaires Étrangères, de l'intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger :

INSPECTION GÉNÉRALE 
● Inspecteur général : M. KOBGARBIGUE BATOUA BASILE en remplacement de M. DASSIDY DJEVET, appelé à d'autres fonctions. 

INSPECTEURS TECHNIQUES 
● M. ABDOU ZAKARIA en remplacement de M. FADOUL DJOUMA ADAM;
● M. DJETODJIMREOU TOUBAYO en remplacement de M. KOBGARBIGUE BATOUA BASILE, appelé à d'autres fonctions ;
● M. ABDERAMANE MAHAMAT ISSAKHA, poste vacant.

Par décret N°1812/PR/PM/MAEIATE/2025 du 15 août 2025, les personnalités dont les noms suivent sont nommées aux postes de responsabilité ci-après au Ministère des Affaires Étrangères, de l'intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger :

PORTE-PAROLAT
● Porte-parole : Monsieur IBRAHIM ADAM MAHAMAT,  maintenu. 

DIRECTION DE LA COMMUNICATION STRATÉGIQUE 
●Directeur : Monsieur MBAH NOEL ARMAND,  nouveau poste.

DIRECTION DE LA COMMUNICATION DIGITALE 
● Directrice : Madame RADIA ISMAEL IBRAHIM,  nouveau poste.

Par décret N°1813/PR/PM/MAEIATE/2025 du 15 août 2025, les personnalités dont les noms suivent sont nommées aux postes de responsabilité ci-après au Ministère des Affaires Étrangères, de l'intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger :

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
● Secrétaire général : Dr DJANGBEYE GUELNGAR EVARISTE, maintenu. 
● Secrétaire général adjoint : M. MAHAMAT ISSA ZAKARIA,  maintenu. 

DIRECTION DES RESSOURCES FINANCIÈRES ET DU MATÉRIEL 
● Directeur : MAHAMAT NOUR DAOUD, maintenu. 
● Directrice adjointe : Mme SEHYATA EUGENE, nouveau poste. 

DIRECTION DES ÉTUDES ET DE LA PROSPECTIVE 
● Directeur : M. ADOUM MAHAMAT TAHIR HISSEIN en remplacement de M. DOUGNANING MADONGAR.


