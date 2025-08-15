Tchad : nominations au ministère des Affaires étrangères

Par décret N°1811/PR/PM/MAEIATE/2025 du 15 août 2025, les personnalités dont les noms suivent sont nommées aux postes de responsabilité ci-après au Ministère des Affaires Étrangères, de l'intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger :
INSPECTION GÉNÉRALE
● Inspecteur général : M. KOBGARBIGUE BATOUA BASILE en remplacement de M. DASSIDY DJEVET, appelé à d'autres fonctions.
INSPECTEURS TECHNIQUES
● M. ABDOU ZAKARIA en remplacement de M. FADOUL DJOUMA ADAM;
● M. DJETODJIMREOU TOUBAYO en remplacement de M. KOBGARBIGUE BATOUA BASILE, appelé à d'autres fonctions ;
● M. ABDERAMANE MAHAMAT ISSAKHA, poste vacant.
Par décret N°1812/PR/PM/MAEIATE/2025 du 15 août 2025, les personnalités dont les noms suivent sont nommées aux postes de responsabilité ci-après au Ministère des Affaires Étrangères, de l'intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger :
PORTE-PAROLAT
● Porte-parole : Monsieur IBRAHIM ADAM MAHAMAT, maintenu.
DIRECTION DE LA COMMUNICATION STRATÉGIQUE
●Directeur : Monsieur MBAH NOEL ARMAND, nouveau poste.
DIRECTION DE LA COMMUNICATION DIGITALE
● Directrice : Madame RADIA ISMAEL IBRAHIM, nouveau poste.
Par décret N°1813/PR/PM/MAEIATE/2025 du 15 août 2025, les personnalités dont les noms suivent sont nommées aux postes de responsabilité ci-après au Ministère des Affaires Étrangères, de l'intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger :
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
● Secrétaire général : Dr DJANGBEYE GUELNGAR EVARISTE, maintenu.
● Secrétaire général adjoint : M. MAHAMAT ISSA ZAKARIA, maintenu.
DIRECTION DES RESSOURCES FINANCIÈRES ET DU MATÉRIEL
● Directeur : MAHAMAT NOUR DAOUD, maintenu.
● Directrice adjointe : Mme SEHYATA EUGENE, nouveau poste.
DIRECTION DES ÉTUDES ET DE LA PROSPECTIVE
● Directeur : M. ADOUM MAHAMAT TAHIR HISSEIN en remplacement de M. DOUGNANING MADONGAR.
