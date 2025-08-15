Tchad : Arrêt des activités de quatre carrières de granulats dans le Hadjer Lamis

Des manquements graves aux normes de sécurité et de conformité
Les inspections, menées sur les sites de plusieurs entreprises, ont révélé de nombreuses irrégularités, notamment :
- Le non-respect des normes réglementaires en vigueur.
- Des défaillances administratives et techniques.
- De graves lacunes en matière de sécurité des travailleurs et des sites.
Cette action s'inscrit dans la volonté du gouvernement de garantir une exploitation minière responsable et sécurisée, respectueuse de l’environnement, des travailleurs et des populations locales.