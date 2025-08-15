Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Arrêt des activités de quatre carrières de granulats dans le Hadjer Lamis


Alwihda Info | Par - 16 Août 2025


La Secrétaire d’État au Pétrole, aux Mines et à la Géologie, Mme Khadidja Hassane Abdoulaye, a ordonné l'arrêt immédiat des activités de quatre carrières de granulats dans la province du Hadjer Lamis après avoir constaté de graves manquements lors d'une tournée d'inspection.


Tchad : Arrêt des activités de quatre carrières de granulats dans le Hadjer Lamis


 

Des manquements graves aux normes de sécurité et de conformité

 
Les inspections, menées sur les sites de plusieurs entreprises, ont révélé de nombreuses irrégularités, notamment :
  • Le non-respect des normes réglementaires en vigueur.
  • Des défaillances administratives et techniques.
  • De graves lacunes en matière de sécurité des travailleurs et des sites.
Face à ces observations, la Secrétaire d'État a pris une mesure ferme en suspendant les opérations des carrières appartenant à S3C, Solvet Tchad, CGCOC et la Société de Coopération pour la Construction et le Commerce (SCCC). Ces entreprises devront se conformer à la législation minière pour reprendre leurs activités. Une autre entreprise, AL-Abbassi Carrière, a reçu un avertissement et est autorisée à poursuivre ses activités.

 
Cette action s'inscrit dans la volonté du gouvernement de garantir une exploitation minière responsable et sécurisée, respectueuse de l’environnement, des travailleurs et des populations locales.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


