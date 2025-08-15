Tchad : Arrêt des activités de quatre carrières de granulats dans le Hadjer Lamis

Des manquements graves aux normes de sécurité et de conformité

Le non-respect des normes réglementaires en vigueur.

en vigueur. Des défaillances administratives et techniques .

. De graves lacunes en matière de sécurité des travailleurs et des sites.

Les inspections, menées sur les sites de plusieurs entreprises, ont révélé de nombreuses irrégularités, notamment :Face à ces observations, la Secrétaire d'État a pris une mesure ferme en suspendant les opérations des carrières appartenant à S3C, Solvet Tchad, CGCOC et la Société de Coopération pour la Construction et le Commerce (SCCC). Ces entreprises devront se conformer à la législation minière pour reprendre leurs activités. Une autre entreprise, AL-Abbassi Carrière, a reçu un avertissement et est autorisée à poursuivre ses activités.Cette action s'inscrit dans la volonté du gouvernement de garantir une exploitation minière responsable et sécurisée, respectueuse de l’environnement, des travailleurs et des populations locales.