Tchad : clarifications de l'ANAM sur la procédure disciplinaire contre l'ex-Directrice de la Planification

Suite à la publication de la page Tchad One relative « à un licenciement illégal orchestré dans la précipitation », la Direction Générale de l'Agence Nationale de la Météorologie (ANAM), tient à apporter quelques précisions.En effet, la convocation à l'entretien disciplinaire adressée à l'ex-Directrice de la Planification, de l'Administration et des Finances de l'ANAM, Mme AMINA MAHAMAT YAYA, est une procédure administrative qui a été engagée à la suite d'une mission de contrôle interne effectuée par l'Inspection Générale du Ministère des Transports, de l'Aviation Civile et de la Météorologie Nationale, conformément à l'Ordre de Mission N°090/PR/PM/MTACMN/DC/2024, du 20 Décembre 2024.Le rapport de ladite mission a mis en exergue plusieurs irrégularités graves dans la gestion financière et matérielle notamment une surfacturation et des réceptions fictives, etc. se chiffrant à 114 995 400 Fcfa.En conséquence de ces constats, une procédure disciplinaire a été engagée contre lesauteurs de ces irrégularités, qui sont sous le coup d'une suspension depuis le 30 janvier.2025Dans la foulée, le Conseil de discipline a été saisi pour statuer sur les cas d'espèces. D'ailleurs c'est dans ce cadre que des convocations ont été adressées aux intéressés. Donc il ne faut nullement faire un amalgame dans cette affaire purement professionnelle.N'Djamena, le 28 février 2025.Le Directeur Général de l'ANAMBIANPAMBE PATALLET