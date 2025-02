REACTION Droit de réponse à l'article intitulé "RCA : Le MLPC en crise profonde, Martin Ziguele démissionne"

Alwihda Info | Par Martin Ziguele - 22 Février 2025



Dans une lettre adressée à Alwihda Info, Martin Ziguélé, ancien Premier ministre et président du Mouvement de libération du peuple centrafricain (MLPC), a fermement démenti l’article publié le 21 février 2025, affirmant qu’il aurait démissionné de la présidence du parti.

Droit de réponse à l'article intitulé « RCA : Le MLPC en crise profonde, Martin Ziguele démissionne » paru le 21 février sur Alwihda.com Martin Ziguele

Ancien Premier Ministre

Président du Mouvement de libération du peuple centrafricain (MLPC)

Téléphone : +23675203606

Courriel : mziguele@yahoo.fr

Bangui, le 21 février 2025

Le Directeur de Alwihda Info

N'Djamena (Tchad)



Objet : Droit de réponse à l'article intitulé « RCA : Le MLPC en crise profonde, Martin Ziguele démissionne » paru le 21 février sur Alwihda.com



Monsieur,



Vous avez publié, sous la plume d'un certain Peter Kum, qui ne mérite pas d'être considéré comme un journaliste, un « article » qui met directement en cause ma personne au moyen d'imputations fallacieuses et d'une série de contrevérités, vraisemblablement dans un dessein qu'il est aisé de deviner.



Ce procédé non convenable n'a pas manqué de me heurter ainsi que vos lecteurs. D'autant que le rédacteur m'impute une interview imaginaire que j'aurais accordé à un média respectable comme radio Ndeke Luka.



Je suis sincèrement outré par le manque de professionnalisme de l'auteur du texte, qui a manifestement été stipendié et qui n'a pas jugé nécessaire de procéder à un minimum de vérification, avant toute publication, comme le commandent l'éthique et la déontologie du métier de journaliste.



En effet, il a allégué que j'aurais démissionné de mes fonctions de président du Mouvement de libération du peuple centrafricain (MLPC), que j'aurais déploré au micro de Radio Ndeke Luka « le succès du parti au pouvoir, MCU » qui aurait réussi « à attirer les membres de l'opposition », que cette démission marquerait « l'apogée d'une crise interne » qui fragiliserait l'opposition à quelques mois des élections, poussant l'ignominie jusqu'à affirmer que « l'avenir du MLPC semble très incertain ».



Pareilles allégations de sa part, étant en tous points inexactes, tendancieuses et mensongères, démontrent que le MLPC et son président sont la cible d'une opération de désinformation, dont les commanditaires clairement identifiés ne font plus semblant de se cacher derrière leur petit doigt. Ce se sont les mêmes qui tentent de se servir du parti pour assouvir leur ambition de présidence à vie. Voilà pourquoi depuis un certain temps, je suis l'objet d'attaques, d'injures et de diffamations multiples.



Or, si le sieur Peter Kum s'était donné la peine de m'interroger avant de publier ces contrevérités, il aurait su que je n'ai nullement présenté une quelconque démission au Bureau politique national du MLPC. Mieux, en ma qualité de président national, j'ai pris une série de décision mettant en place le Comité d'organisation du prochain congrès du parti. Il se serait par exemple rendu compte qu'en tant que porte-parole du Bloc républicain pour la défense de la Constitution du 30 mars 2016, je continue le combat pour la justice sociale et l'instauration d'une véritable démocratie en République centrafricaine aux côtés des autres démocrates et combattants de la liberté.



Certes, cette lutte juste a donné le prétexte au pouvoir de Bangui de chercher à liquider notre grand parti, mais ayant le droit et la légalité de notre côté, nous attendons patiemment la décision de la justice centrafricaine saisie à cet effet.



Enfin, exerçant le droit de réponse qui m'est légalement ouvert, j'élève un démenti formel contre ses graves allégations dénuées de tout fondement, et enjoins l'auteur de « l'article » incriminé à faire acte de contrition, sans lequel il n'y a point de rédemption, au lieu de se complaire davantage dans la mythomanie et le mensonge. Il doit savoir que le métier de journaliste est incompatible avec celui de mercenaire.



Toutefois, je me réserve le droit de saisir les juridictions compétentes pour faire condamner Alwihda Info et Peter Kum pour diffamation, puisqu'ils seront incapables d'apporter la moindre preuve matérielle au soutien de leurs affirmations mensongères.



Meilleures salutations.



Martin Ziguele





