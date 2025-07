Une rencontre prometteuse pour le Parlement africain junior des Nations Unies au Tchad

Cette réunion a offert une excellente opportunité aux jeunes leaders de présenter leurs idées, visions et projets pour un avenir meilleur et plus durable, en ligne avec les objectifs des Nations Unies. Les discussions se sont concentrées sur l'implication des jeunes Tchadiens dans les initiatives de développement durable, la paix et la sécurité, ainsi que sur l'importance de leur voix dans les processus décisionnels.





Le Coordonnateur résident des Nations Unies a salué l'enthousiasme et le dévouement de l'équipe, soulignant le rôle crucial des jeunes dans la construction d'un Tchad prospère et d'un monde plus juste. Cette audience réaffirme l'engagement des Nations Unies à soutenir les initiatives de la jeunesse et à promouvoir leur pleine participation.