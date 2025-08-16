Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
INTERNATIONAL

Le Plan national de développement du Tchad décalé à novembre 2025 à Abu Dhabi


Alwihda Info | Par Alwihda - 16 Août 2025


Dans le cadre des préparatifs de la Table ronde du PND « Tchad Connexion 2030 », prévue du 7 au 8 novembre 2025 à Abu Dhabi, une délégation des Émirats arabes unis, conduite par Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Ministre d’État au Commerce extérieur, a rencontré à N’Djaména plusieurs membres du gouvernement tchadien.


Le Plan national de développement du Tchad décalé à novembre 2025 à Abu Dhabi
Les échanges ont porté sur les priorités de développement avec les ministères des Finances, du Commerce, de l’Agriculture, de l’Élevage, du Tourisme, des Transports et de l’Aviation civile, de l’Économie numérique et de la Santé.

Pour M. Tahir Hamid Nguilin, Ministre d’État, Ministre des Finances, du Budget, de l’Économie, du Plan et de la Coopération internationale, et Président du Comité d’organisation de la Table ronde, cette visite illustre la volonté du Tchad de mobiliser ses partenaires stratégiques pour réussir son plan de développement.

Les Émirats arabes unis ont réaffirmé leur disponibilité à accompagner le Tchad dans ses projets prioritaires, en droite ligne avec la vision éclairée du Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, Président de la République, Chef de l’État.


