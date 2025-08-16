Tchad : Le Premier ministre mobilise les autorités du Kanem pour le reboisement et la sécurité





Le chef du gouvernement a insisté sur la nécessité de faire du projet de reboisement une priorité pour le Kanem. Il a appelé les autorités à prendre des mesures concrètes pour repousser l'avancée du désert, lutter contre l'érosion et améliorer la fertilité des terres. Le reboisement est également vu comme un moyen de freiner l'exode rural et de faire face à l'insécurité.

Collaboration pour le développement durable

Le Premier ministre a rappelé l'importance de la collaboration entre toutes les autorités de la province, affirmant qu'il ne peut y avoir de développement sans une "synergie d’action". Cette coopération, selon lui, est essentielle pour garantir la paix et la sécurité, qui sont des conditions préalables à tout développement durable et harmonieux.