Tchad : L'AJADSE organise un salon d'orientation pour les nouveaux bacheliers





L'objectif principal du salon était de guider les nouveaux bacheliers dans le choix de leurs filières d’études, en mettant l’accent sur les métiers porteurs sur le marché de l’emploi. Le président du comité d'organisation, Adoum Oumar, a souligné l'importance de fournir aux étudiants un accompagnement spécialisé pour les aider à faire un choix judicieux.





Animé par plusieurs enseignants et chercheurs, le salon a encouragé les bacheliers à faire un choix personnel en se basant sur leurs passions et leurs aptitudes, plutôt que sur les attentes de leurs parents ou de leur entourage. La rencontre s'est terminée par une session de questions-réponses, permettant aux participants d’obtenir des conseils pratiques pour leur avenir académique et professionnel.