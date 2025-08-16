Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : L'AJADSE organise un salon d'orientation pour les nouveaux bacheliers


Alwihda Info | Par Hambali Nassour - 17 Août 2025


L’Association des jeunes Abéchois pour le Développement socio-éducatif et environnemental (AJADSE) a organisé la deuxième édition de son salon d'orientation ce samedi 16 août 2025 à Abéché. L'événement, sous forme de conférence-débat, avait pour thème "Comment s'orienter après le baccalauréat ?"


Tchad : L'AJADSE organise un salon d'orientation pour les nouveaux bacheliers


  L'objectif principal du salon était de guider les nouveaux bacheliers dans le choix de leurs filières d’études, en mettant l’accent sur les métiers porteurs sur le marché de l’emploi. Le président du comité d'organisation, Adoum Oumar, a souligné l'importance de fournir aux étudiants un accompagnement spécialisé pour les aider à faire un choix judicieux.

 
Animé par plusieurs enseignants et chercheurs, le salon a encouragé les bacheliers à faire un choix personnel en se basant sur leurs passions et leurs aptitudes, plutôt que sur les attentes de leurs parents ou de leur entourage. La rencontre s'est terminée par une session de questions-réponses, permettant aux participants d’obtenir des conseils pratiques pour leur avenir académique et professionnel.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 16/08/2025

Tchad : des déplacés du Wadi Fira plaident auprès de la CNDH pour leur retour dans les villages

Tchad : des déplacés du Wadi Fira plaident auprès de la CNDH pour leur retour dans les villages

Tchad : Un atelier pour valider le plan de développement sanitaire de la province de Sila Tchad : Un atelier pour valider le plan de développement sanitaire de la province de Sila 16/08/2025

Populaires

Le Plan national de développement du Tchad décalé à novembre 2025 à Abu Dhabi

16/08/2025

Tchad–Émirats : des échanges multisectoriels pour préparer la table ronde "Tchad Connexion 2030"

16/08/2025

Le Congo et la BAD signent un accord de don de 602 000 dollars pour appuyer le rebasage des comptes nationaux

16/08/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 04/06/2025 - Euphrasie Kouassi Yao, Elisabeth Moreno, George Axelle Broussillon-Matshinga et Prescillia Avenel Delpha.

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes 03/05/2025 - Alwihda

ANALYSE - 16/08/2025 - Barra Lutter

Pourquoi beaucoup d'hommes cessent-ils d'être romantiques après le mariage ?

Pourquoi beaucoup d'hommes cessent-ils d'être romantiques après le mariage ?

Tchad : Les mariages modernes à N'Djaména menacent-ils les traditions ? Tchad : Les mariages modernes à N'Djaména menacent-ils les traditions ? 16/08/2025 - Ahmad Youssouf Ali

REACTION - 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS

Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine 02/08/2025 - Alwihda

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter