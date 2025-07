Cameroun : des consultations dans le camp présidentiel en prélude à la Présidentielle

A quelques jours de la convocation du corps électoral, en vue de la prochaine élection présidentielle, le président de la République Paul Biya reste déterminé à préparer sereinement sa campagne électorale.



Ainsi, sur ses très hautes instructions, le ministre d’Etat, secrétaire général de la Présidence de la République, Ferdinand Ngoh Ngoh, a engagé le 1er juillet 2025, une série de rencontres avec les membres du gouvernement et les parlementaires des différentes régions du pays.



L’objectif, par cette série de consultations est de définir des stratégies concertées, et remobiliser les uns et les autres, en vue d’une victoire éclatante et sans bavure à l’issue du prochain scrutin présidentiel. Les concertations qui ont débuté par la région l’Extrême-Nord vont se poursuivre avec les membres du gouvernement et parlementaires des autres régions du pays.



Selon une source proche du comité central du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC au pouvoir), un compte-rendu détaillé sera soumis à l’attention personnelle de Paul Biya, afin d’éclairer les prochaines étapes de l’agenda présidentiel.