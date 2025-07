AFRIQUE

Présidentielle 2025 au Cameroun : Paul Biya exhorte à la mobilisation et à la détermination

Alwihda Info | Par Peter Kum - 2 Juillet 2025

Lors de la deuxième journée des consultations politiques au Palais de l'Unité, il a encouragé les membres du Gouvernement et les Parlementaires de la Région du Nord à rester sereins, mobilisés et déterminés à l'approche de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Cette démarche vise à galvaniser les troupes et à assurer une préparation efficace pour le scrutin à venir.