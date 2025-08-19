Alwihda Info
AFRIQUE

Mali : l’ancien Premier ministre Choguel Kokalla Maïga placé sous mandat de dépôt


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 19 Août 2025



L’ancien Premier ministre malien, Choguel Kokalla Maïga, a été placé ce mardi 19 août 2025 sous mandat de dépôt par la Chambre d’instruction de la Cour suprême, après une garde à vue d’une semaine au Pôle économique et financier.

Selon le réquisitoire du procureur général, il est poursuivi pour atteinte aux biens publics. Présenté devant les juges, Choguel Maïga a déclaré rester serein, affirmant qu’« un homme politique doit s’attendre à tout, y compris la prison et la mort ».

L’ancien chef du gouvernement s’est par ailleurs dit soulagé que son ex-directeur de cabinet, le Pr Issiaka Ahmadou Singaré, âgé de 80 ans, soit poursuivi non détenu dans la même affaire. Son conseil, Me Cheick Oumar Konaré, assure que la défense entend faire valoir tous les moyens juridiques nécessaires pour garantir le respect des droits de son client.


