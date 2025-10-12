Cameroun - Présidentielle 2025 : Le Ministre de l'Administration Territoriale fait le point et met en garde





Le dimanche 12 octobre 2025, l'élection présidentielle camerounaise s'est déroulée dans un climat de calme, d'ordre et de discipline. Le ministre de l'Administration territoriale, Atanga Nji, a salué le bon déroulement du scrutin lors d'un point de presse au palais des congrès du ministère.





Il a indiqué que les bureaux de vote avaient ouvert à l'heure prévue et que les électeurs avaient voté librement, sans incidents majeurs. Selon lui, cela témoigne de la capacité du pays à maîtriser son destin démocratique.





Le ministre a également souligné le professionnalisme des autorités administratives et des forces de sécurité qui ont veillé à la bonne conduite du scrutin dans les 360 arrondissements. Il a confirmé que les bulletins de vote des douze candidats avaient été correctement distribués dans les 31 655 bureaux de vote à travers le pays.





Avec 5 575 observateurs nationaux et internationaux accrédités, le ministre a réaffirmé l'engagement du gouvernement envers l'ouverture et la transparence du processus électoral.





Cependant, Atanga Nji a mis en garde contre les tentatives de publication de « résultats imaginaires » par des candidats via des plateformes non autorisées. « La limite a été franchie à de trop nombreuses reprises », a-t-il déclaré, précisant que toute tentative de falsification ou d'annonce de résultats en dehors du cadre légal serait sanctionnée.





Il a rappelé que seul le Conseil constitutionnel est habilité à proclamer les résultats de l'élection présidentielle et a exhorté les candidats à faire preuve de maturité politique en canalisant leurs griefs par les voies légales établies.





En conclusion, citant les paroles intemporelles du président Paul Biya, le ministre a lancé un message fort : « On ne doit pas plaisanter avec le Cameroun. »