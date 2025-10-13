Cameroun : Mokolo se dote d’un centre d’hémodialyse ultramoderne et d'une pharmacie moderne

Une Architecture Symbolique au Service de la Santé

Des Installations Complètes et Autonomes

À l'extérieur : un parking spacieux, des espaces verts paysagers et un éclairage solaire.

À l'intérieur : une salle d'accueil, une grande salle de dialyse de 10 postes équipée de générateurs neufs de marque Dianova, deux salles individuelles VIP, et tous les locaux techniques nécessaires.

Une Vision à Long Terme pour la Santé Rénale

La Pharmacie Moderne : Un Complément Essentiel

Une Réalisation Historique

L'événement a rassemblé de nombreuses personnalités, dont le Préfet du Mayo-Tsanaga, le Sous-Préfet de l'arrondissement de Mokolo, le Maire de la Commune, ainsi qu'une foule enthousiaste de professionnels de santé et de citoyens. Cet équipement promet de transformer radicalement le paysage sanitaire local.Le bâtiment impressionne par son design unique : deux reins géants ornent la façade principale, illustrant clairement la vocation du centre. Érigé avec l'expertise de l'Hôpital Général de Douala, ce centre incarne un espoir pour les patients souffrant d'insuffisance rénale dans le département.Le centre, opérationnel dès son inauguration, est conçu pour offrir des soins de qualité dans un environnement optimal. Parmi ses installations :Pour assurer une continuité de service, le centre dispose d'une autonomie totale grâce à un forage de 70 mètres de profondeur et un groupe électrogène de 125 KVA.Le Pr. Halle Marie Patrice, Coordinateur du projet et Chef du service de Néphrologie-Hémodialyse de l'Hôpital Général de Douala, a souligné que "ce centre ne se limite pas à traiter, mais ambitionne de prévenir". Un programme complet incluant des campagnes de dépistage des maladies rénales et la formation des médecins locaux est déjà planifié.Adjacente au centre de dialyse, la nouvelle pharmacie moderne garantit la disponibilité permanente des médicaments essentiels et des consommables médicaux spécialisés, évitant ainsi aux patients de longs déplacements pour se procurer leurs traitements.Cette double inauguration restera dans les annales comme le jour où Mokolo est devenu un pôle d'excellence médicale dans la région. Le Ministre de la Santé Publique a affirmé : "Nous concrétisons aujourd'hui la vision du Chef de l'État de rapprocher les soins spécialisés des populations, réduisant ainsi considérablement les difficultés d'accès aux traitements."Pour les populations du Mayo-Tsanaga, l'espoir d'une prise en charge de qualité, sans avoir à parcourir des centaines de kilomètres, est désormais une réalité tangible.