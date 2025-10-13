Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Cameroun : Mokolo se dote d’un centre d’hémodialyse ultramoderne et d'une pharmacie moderne


Alwihda Info | Par - 13 Octobre 2025


La double cérémonie d'inauguration, célébrée le samedi 11 octobre 2025 par le Dr Malachie MANAOUDA, Ministre de la Santé Publique, marque un tournant décisif pour l'accès aux soins spécialisés dans la région de l'Extrême-Nord, notamment dans le département du Mayo-Tsanaga.


Cameroun : Mokolo se dote d’un centre d’hémodialyse ultramoderne et d'une pharmacie moderne


  L'événement a rassemblé de nombreuses personnalités, dont le Préfet du Mayo-Tsanaga, le Sous-Préfet de l'arrondissement de Mokolo, le Maire de la Commune, ainsi qu'une foule enthousiaste de professionnels de santé et de citoyens. Cet équipement promet de transformer radicalement le paysage sanitaire local.

 

Une Architecture Symbolique au Service de la Santé


Le bâtiment impressionne par son design unique : deux reins géants ornent la façade principale, illustrant clairement la vocation du centre. Érigé avec l'expertise de l'Hôpital Général de Douala, ce centre incarne un espoir pour les patients souffrant d'insuffisance rénale dans le département.
 

Des Installations Complètes et Autonomes


Le centre, opérationnel dès son inauguration, est conçu pour offrir des soins de qualité dans un environnement optimal. Parmi ses installations :
  • À l'extérieur : un parking spacieux, des espaces verts paysagers et un éclairage solaire.
  • À l'intérieur : une salle d'accueil, une grande salle de dialyse de 10 postes équipée de générateurs neufs de marque Dianova, deux salles individuelles VIP, et tous les locaux techniques nécessaires.
Pour assurer une continuité de service, le centre dispose d'une autonomie totale grâce à un forage de 70 mètres de profondeur et un groupe électrogène de 125 KVA.

 

Une Vision à Long Terme pour la Santé Rénale


Le Pr. Halle Marie Patrice, Coordinateur du projet et Chef du service de Néphrologie-Hémodialyse de l'Hôpital Général de Douala, a souligné que "ce centre ne se limite pas à traiter, mais ambitionne de prévenir". Un programme complet incluant des campagnes de dépistage des maladies rénales et la formation des médecins locaux est déjà planifié.

 

La Pharmacie Moderne : Un Complément Essentiel


Adjacente au centre de dialyse, la nouvelle pharmacie moderne garantit la disponibilité permanente des médicaments essentiels et des consommables médicaux spécialisés, évitant ainsi aux patients de longs déplacements pour se procurer leurs traitements.

 

Une Réalisation Historique


Cette double inauguration restera dans les annales comme le jour où Mokolo est devenu un pôle d'excellence médicale dans la région. Le Ministre de la Santé Publique a affirmé : "Nous concrétisons aujourd'hui la vision du Chef de l'État de rapprocher les soins spécialisés des populations, réduisant ainsi considérablement les difficultés d'accès aux traitements."

 
Pour les populations du Mayo-Tsanaga, l'espoir d'une prise en charge de qualité, sans avoir à parcourir des centaines de kilomètres, est désormais une réalité tangible.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 13/10/2025

Guinée : Seize nouveaux ambassadeurs présentent leurs lettres de créance

Guinée : Seize nouveaux ambassadeurs présentent leurs lettres de créance

Tchad : Le nouveau préfet du département de Yarda s’engage à relever les défis sécuritaires, sanitaires et socio-économiques Tchad : Le nouveau préfet du département de Yarda s’engage à relever les défis sécuritaires, sanitaires et socio-économiques 12/10/2025

Populaires

Guinée : Seize nouveaux ambassadeurs présentent leurs lettres de créance

13/10/2025

Tchad : La Ministre d'État Kitoko Gata Ngoulou appelle à l'urgence d'éradiquer les violences à Pala

13/10/2025

Tchad : 50 millions de FCFA pour 50 sous-projets portés par les jeunes et femmes du Barh El Gazel

13/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 10/10/2025 - Barra Lutter

Sao du Tchad : Pourquoi tant de Tchadiens semblent-ils avoir tourné le dos à leur équipe nationale ?

Sao du Tchad : Pourquoi tant de Tchadiens semblent-ils avoir tourné le dos à leur équipe nationale ?

Diplômes sous la selle : Le "Clando" comme Issue pour les diplômés Tchadiens Diplômes sous la selle : Le "Clando" comme Issue pour les diplômés Tchadiens 10/10/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter