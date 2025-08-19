RCA : le président de la République accorde une audience au PDG de la société émiratie GSU

Après la cérémonie de pose de la première pierre du Champ solaire de Sakaï 2 le 14 août dernier, le président de la République, Pr Faustin Archange Touadéra a accordé une audience au PDG de GSU des Émirats Arabes Unis, Ali Hassan Abdoul, accompagné de sa délégation et du ministre conseiller en charge des Grands Travaux et des Investissements Stratégiques, Pascal Bida Koyagbele.



Aux termes de l’entretien, Ali Hassan Abdoul a indiqué que sa visite en République Centrafricaine s’inscrit dans le cadre d’un projet stratégique de production d’énergie visant à soutenir le développement économique du pays. Il a salué l’accueil chaleureux du chef de l’État qui a souligné la rapidité avec laquelle ce projet est mis en œuvre et réaffirmé sa vision de fournir de l’électricité à l’ensemble des foyers centrafricains.



Il s’est réjoui de la qualité des échanges. Plusieurs autres sujets visant l’investissement stratégique en RCA ont été débattus. Ils portent sur les nombreux accords signés avec les Émirats Arabes Unis lors des voyages du chef de l’Etat Faustin Archange Touadéra.