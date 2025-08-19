Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

RCA : le président de la République accorde une audience au PDG de la société émiratie GSU


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 19 Août 2025



RCA : le président de la République accorde une audience au PDG de la société émiratie GSU
Après la cérémonie de pose de la première pierre du Champ solaire de Sakaï 2 le 14 août dernier, le président de la République, Pr Faustin Archange Touadéra a accordé une audience au PDG de GSU des Émirats Arabes Unis, Ali Hassan Abdoul, accompagné de sa délégation et du ministre conseiller en charge des Grands Travaux et des Investissements Stratégiques, Pascal Bida Koyagbele.

Aux termes de l’entretien, Ali Hassan Abdoul a indiqué que sa visite en République Centrafricaine s’inscrit dans le cadre d’un projet stratégique de production d’énergie visant à soutenir le développement économique du pays. Il a salué l’accueil chaleureux du chef de l’État qui a souligné la rapidité avec laquelle ce projet est mis en œuvre et réaffirmé sa vision de fournir de l’électricité à l’ensemble des foyers centrafricains.

Il s’est réjoui de la qualité des échanges. Plusieurs autres sujets visant l’investissement stratégique en RCA ont été débattus. Ils portent sur les nombreux accords signés avec les Émirats Arabes Unis lors des voyages du chef de l’Etat Faustin Archange Touadéra.



Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 18/08/2025

Tchad : des enfants retrouvés morts dans des conditions atroces à Amtoukoui

Tchad : des enfants retrouvés morts dans des conditions atroces à Amtoukoui

Tchad : La FTFA dévoile la nouvelle composition du staff technique des Sao seniors Tchad : La FTFA dévoile la nouvelle composition du staff technique des Sao seniors 18/08/2025

Populaires

Avenir Energétique en Afrique : Anibor Kragha propose des pistes de solutions à la conférence ARDA Week 2025 en Afrique du Sud

18/08/2025

​Tchad : Journée mondiale de l’aide humanitaire, « Agir pour l’humanité, au-delà des défis »

18/08/2025

Tchad : Lancement officiel du comité d’organisation du Forum international sur la sécurité

18/08/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 04/06/2025 - Euphrasie Kouassi Yao, Elisabeth Moreno, George Axelle Broussillon-Matshinga et Prescillia Avenel Delpha.

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes 03/05/2025 - Alwihda

ANALYSE - 16/08/2025 - Barra Lutter

Pourquoi beaucoup d'hommes cessent-ils d'être romantiques après le mariage ?

Pourquoi beaucoup d'hommes cessent-ils d'être romantiques après le mariage ?

Tchad : Les mariages modernes à N'Djaména menacent-ils les traditions ? Tchad : Les mariages modernes à N'Djaména menacent-ils les traditions ? 16/08/2025 - Ahmad Youssouf Ali

REACTION - 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS

Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine 02/08/2025 - Alwihda

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter