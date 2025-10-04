Cameroun : Campagne présidentielle 2025 - Paul Biya mise sur le numérique, l'opposition est sur le terrain

« Je mettrai un point d’honneur à lutter sans répit pour l’emploi soutenu des jeunes. Pour l’épanouissement des femmes et des jeunes. » « Je veillerai à une responsabilisation accrue des femmes et des jeunes dans les secteurs public et privé tout en améliorant leur accompagnement dans l’entreprenariat et l’auto-emploi. »



Critiques des internautes

« Fauusses promesses, » a répondu un internaute.

a répondu un internaute. « Où est le chemin de fer promis en 2018 à Maroua ? ?, » s'est interrogé un autre.

Un début de campagne marqué par un report

Au lieu de cela, le Président a privilégié une communication active sur les, réaffirmant ses engagements. Ce dimanche, il a notamment écrit :Ces publications ont suscité des réactions mitigées sur les pages du Président. Plusieurs internautes ont exprimé leur scepticisme face à ces promesses en ligne :Le Président Biya avait été annoncé à Maroua le 28 septembre par des barons de son parti, mais ce voyage a été reporté, le candidat du RDPC étant alors en court séjour privé à l'étranger.Les Camerounais sont appelés aux urnes le dimanche 12 octobre 2025 pour choisir leur prochain président.