AFRIQUE

Cameroun : Campagne présidentielle 2025 - Paul Biya mise sur le numérique, l'opposition est sur le terrain


Alwihda Info | Par - 5 Octobre 2025


La campagne électorale pour l’élection présidentielle du 12 octobre 2025 est officiellement lancée depuis le 27 septembre, mais elle révèle une stratégie de campagne contrastée de la part du candidat à sa succession, le Président Paul Biya.


Le Candidat Biya : Descente sur les réseaux sociaux, absence sur le terrain

 
Alors que onze autres candidats sont visibles sur le terrain pour rencontrer les électeurs, le Président Paul Biya, candidat du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC), n'a pas encore effectué la moindre descente pour s'adresser à ses militants.

Cameroun : Campagne présidentielle 2025 - Paul Biya mise sur le numérique, l'opposition est sur le terrain


Au lieu de cela, le Président a privilégié une communication active sur les réseaux sociaux, réaffirmant ses engagements. Ce dimanche 5 octobre, il a notamment écrit :
« Je mettrai un point d’honneur à lutter sans répit pour l’emploi soutenu des jeunes. Pour l’épanouissement des femmes et des jeunes. » « Je veillerai à une responsabilisation accrue des femmes et des jeunes dans les secteurs public et privé tout en améliorant leur accompagnement dans l’entreprenariat et l’auto-emploi. »
 

Critiques des internautes

 
Ces publications ont suscité des réactions mitigées sur les pages du Président. Plusieurs internautes ont exprimé leur scepticisme face à ces promesses en ligne :
  • « Fauusses promesses, » a répondu un internaute.
  • « Où est le chemin de fer promis en 2018 à Maroua ? ?, » s'est interrogé un autre.
 

Un début de campagne marqué par un report

 
Le Président Biya avait été annoncé à Maroua le 28 septembre par des barons de son parti, mais ce voyage a été reporté, le candidat du RDPC étant alors en court séjour privé à l'étranger.
 
Les Camerounais sont appelés aux urnes le dimanche 12 octobre 2025 pour choisir leur prochain président.
