Tchad : Le MPS du Moyen-Chari mobilise les militants autour de la révision constitutionnelle

Appel à l'unité : L’ancien secrétaire général du MPS et actuel maire de Sarh, Mahamat Boka Ramadan, a encouragé les militants à rester unis et mobilisés derrière le Président de la République pour soutenir la dynamique de transformation nationale.

Justification du changement : Dieudonné Djonabaye, président du Conseil provincial du MPS du Moyen-Chari, a rappelé que : « la Constitution n’est ni le Coran, ni la Bible ; elle peut être modifiée dès lors que cela sert l’intérêt national ».

La rencontre a réuni plusieurs cadres et militants du parti, venus des départements de La Moula, Bragoto, Lac Iro, Korbol, la Grande Sido, et Barh-Koh.L’objectif principal, comme l’a souligné le secrétaire général du MPS pour la province du Moyen-Chari, Nanalngar Kodalbaye, est de renforcer l’adhésion populaire autour de la révision constitutionnelle. Selon lui, cette modification est nécessaire pour permettre au Chef de l’État de mettre en œuvre les 12 chantiers et les 100 actions prioritaires du gouvernement.La journée a été marquée par diverses activités culturelles et politiques (sketches, prestations d’artistes et discours d’orientation). En clôture, une motion spéciale de soutien a été lue par la population, réaffirmant son engagement à accompagner le Président dans sa vision pour un Tchad pacifique, émergent et économiquement stable.