Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
POLITIQUE

Tchad : Le MPS du Moyen-Chari mobilise les militants autour de la révision constitutionnelle


Alwihda Info | Par Elwood Dk - 5 Octobre 2025


Le Conseil provincial du Mouvement Patriotique du Salut (MPS) du Moyen-Chari a organisé ce samedi 4 octobre 2025 à Sarh une journée d’échange et de sensibilisation. L'événement, qui s'est tenu au palais des arts et de la culture Ngarta Tombalbaye, était axé sur le processus de révision technique de la Constitution.


Tchad : Le MPS du Moyen-Chari mobilise les militants autour de la révision constitutionnelle


  La rencontre a réuni plusieurs cadres et militants du parti, venus des départements de La Moula, Bragoto, Lac Iro, Korbol, la Grande Sido, et Barh-Koh.
 
L’objectif principal, comme l’a souligné le secrétaire général du MPS pour la province du Moyen-Chari, Nanalngar Kodalbaye, est de renforcer l’adhésion populaire autour de la révision constitutionnelle. Selon lui, cette modification est nécessaire pour permettre au Chef de l’État de mettre en œuvre les 12 chantiers et les 100 actions prioritaires du gouvernement.
  • Appel à l'unité : L’ancien secrétaire général du MPS et actuel maire de Sarh, Mahamat Boka Ramadan, a encouragé les militants à rester unis et mobilisés derrière le Président de la République pour soutenir la dynamique de transformation nationale.
  • Justification du changement : Dieudonné Djonabaye, président du Conseil provincial du MPS du Moyen-Chari, a rappelé que : « la Constitution n’est ni le Coran, ni la Bible ; elle peut être modifiée dès lors que cela sert l’intérêt national ».
 
La journée a été marquée par diverses activités culturelles et politiques (sketches, prestations d’artistes et discours d’orientation). En clôture, une motion spéciale de soutien a été lue par la population, réaffirmant son engagement à accompagner le Président dans sa vision pour un Tchad pacifique, émergent et économiquement stable.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 03/10/2025

Tchad : 200 femmes formées pour renforcer leur résilience face aux changements climatiques

Tchad : 200 femmes formées pour renforcer leur résilience face aux changements climatiques

تشاد: تدريب 400 شاب على صناعة الصابون والطاقة الشمسية لمكافحة البطالة تشاد: تدريب 400 شاب على صناعة الصابون والطاقة الشمسية لمكافحة البطالة 03/10/2025

Populaires

Cameroun : Naufrage tragique sur le fleuve Logone, 10 personnes noyées

04/10/2025

Tchad - Abéché : Quatorze présumés malfrats arrêtés et présentés à la presse

04/10/2025

​Tchad : cambriolage violent au presbytère de la paroisse Saint François Xavier à Koumra

04/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 02/10/2025 - Me Fayçal Megherbi

Conjoint de français – Préfecture de l’Essonne : Le tribunal administratif de Versailles annule un refus implicite de délivrer un titre de séjour

Conjoint de français – Préfecture de l’Essonne : Le tribunal administratif de Versailles annule un refus implicite de délivrer un titre de séjour

L'amitié à l'ère moderne : pourquoi nos liens durent-ils moins longtemps ? L'amitié à l'ère moderne : pourquoi nos liens durent-ils moins longtemps ? 29/09/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter