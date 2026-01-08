Alwihda Info
TCHAD

Tchad : incendie dans une boutique à Abtouyour, plus de 20 millions de FCFA partis en fumée


Alwihda Info | Par Saleh Hassan - 8 Janvier 2026



Une boutique appartenant à Abdelkrim Hatab, résident du village de Helle Korto dans le canton de Dangleat Est, département d'Abtouyour, a été ravagée par un violent incendie dans la nuit de mercredi.

Le sinistre s'est déclaré aux environs de 22 heures. Selon les premières constatations, l'incendie aurait été provoqué par un court-circuit au niveau des panneaux solaires qui alimentaient la boutique en électricité.

Le sous-préfet de Bang-Bang, Moussa Kabir Kabba, le maire de la commune de Bagoua, Hadis Kano, ainsi que le chef de canton de Dangleat Est, Djibrine Dokoni Adiker, ont effectué une descente sur le terrain pour évaluer la situation et apporter leur soutien à la victime.

Dans sa déclaration aux autorités, Abdelkrim Hatab a indiqué que les pertes matérielles s'élèvent à plus de 20 millions de FCFA. L'ensemble de sa marchandise et de ses équipements ont été réduits en cendres. Face à cette situation dramatique, le commerçant lance un appel à l'aide aux autorités et aux bonnes volontés, pour lui permettre de relancer son activité commerciale.

Cet incident soulève également des questions sur la sécurité des installations électriques solaires dans les zones rurales, et la nécessité de sensibiliser les commerçants aux normes de sécurité appropriées.


