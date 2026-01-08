Tchad : le CAMOJET dresse le bilan des activités de l'année écoulée

C'est à la faveur d'un point de presse fait ce jeudi 8 janvier 2025 par le coordonnateur national du Collectif des Associations et Mouvements de la Jeunesse du Tchad (CAMOJET) au siège dudit collectif sis au quartier Moursal dans le 6ème arrondissement, que Diondandé Roger Djeraro a dressé le bilan les activités de l'année qui vient de s'achever en rapport avec la situation de la jeunesse, tout en se projetant vers l'avenir.



Diondandé Roger Djeraro, a rappelé que la jeunesse tchadienne est aujourd'hui confrontée à un chômage élevé, à un accès limité à la formation, et à une marginalisation sociale et politique. Il souligne que les tensions communautaires et les pressions migratoires : qu'il s’agisse de l'exode rural dû au manque d'opportunités, et le piétinement de droits humains nécessitent des actions concrètes de la part du gouvernement.



Par ailleurs, il a précisé que le CAMOJET est préoccupé par la rareté de l'emploi jeunes : près de 40 % des jeunes âgés de 18 à 35 ans sont actuellement au chômage, dépendant majoritairement de l'auto-emploi informel, accentué par l'exode rural vers la capitale et le départ à l'étranger qui engendrent des tensions urbaines, et une fuite des compétences préjudiciable, notamment le système éducatif qui présent des disparités, notamment dans les zones rurales.



Diondandé Roger Djeraro a aussi indiqué que le CAMOJET appelle à une participation politique des jeunes qui demeure aujourd'hui trop restreinte.



D'après lui, le sentiment de marginalisation et le manque de plateformes inclusives favorisent un désengagement qui peut fragiliser la cohésion nationale, et la sécurité intérieure reste un défi quotidien, marquée par la criminalité urbaine et les conséquences sociales de l'afflux des réfugiés.



Le CAMOJET salue la tenue des assises du Plan National de Développement « Tchad Connexion 2030 », qui s'impose comme le pilier stratégique pour moderniser l'économie, renforcer les infrastructures nationales et garantir un accès universel aux services publics.



Néanmoins, Diondandé Roger Djeraro, a déclaré que ce projet ambitieux repose sur une réalité démographique majeure : plus de 70 % de notre population a moins de 35 ans, c'est pourquoi ce dynamisme constitue un potentiel de développement exceptionnel, mais il soulève également des défis socio-économiques de grande ampleur.



Il est intéressant de signaler que pour promouvoir la gouvernance inclusive et l'emploi jeunes, le CAMOJET invite le gouvernement et les acteurs de développement à : promouvoir les droits humains dans toute sa dimension ; soutenir véritablement l'entrepreneuriat et l'auto-emploi des jeunes ; poursuivre les discussions avec les syndicats afin d'éviter les grèves dans le système éducatif à tous les niveaux ; poursuivre l'intégration des jeunes à la fonction publique en tenant comptes des besoins exprimés par les services publics dans un esprit patriotique et d'unité nationale, encourager une participation politique active des jeunes via des plateformes citoyennes inclusives ; et améliorer les services sociaux de base, avec un accent particulier sur la santé, l'accès à l'eau et l'éducation.