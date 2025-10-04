Alwihda Info
AFRIQUE

RCA : Le Président Touadéra reçoit le Prince Arthur Eze pour stimuler l'investissement nigérian


Alwihda Info | Par - 5 Octobre 2025


Le Président de la République Centrafricaine, Faustin Archange Touadéra, a reçu en audience ce vendredi 3 octobre 2025 à Bangui le Prince Arthur Eze Ikpechukwu, Président du Groupe Stantech Engineering Nig. Ltd. L'homme d'affaires nigérian et sa suite étaient en visite officielle d'une journée en RCA sur invitation du Chef de l'État centrafricain.


RCA : Le Président Touadéra reçoit le Prince Arthur Eze pour stimuler l'investissement nigérian


 

Objectif : Partenariat stratégique et développement multisectoriel

 
Cette visite visait à établir un partenariat solide entre la République Centrafricaine et le Groupe Stantech Engineering pour le développement et l’investissement dans plusieurs secteurs stratégiques :
  • L’exploration minière
  • L’agriculture
  • Le transport
  • Les hydrocarbures et autres ressources naturelles.
Le Prince Arthur Eze Ikpechukwu, ravi de revenir en RCA, a assuré que les projets discutés avec les autorités du pays seront réalisables à court terme.
 

Échanges avec le Gouvernement

 
La visite de travail s'est poursuivie à la Présidence de la République par une séance d’échange dans la salle de Conseil de Cabinet, réunissant le Président du Groupe Stantech Engineering et plusieurs Membres du Gouvernement centrafricain pour approfondir les discussions sur ces opportunités d'investissement.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


