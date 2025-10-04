RCA : Le Président Touadéra reçoit le Prince Arthur Eze pour stimuler l'investissement nigérian

Objectif : Partenariat stratégique et développement multisectoriel

L’exploration minière

L’agriculture

Le transport

Les hydrocarbures et autres ressources naturelles.

Échanges avec le Gouvernement

Cette visite visait à établir un partenariat solide entre la République Centrafricaine et le Groupe Stantech Engineering pour le développement et l’investissement dans plusieurs secteurs stratégiques :Le Prince Arthur Eze Ikpechukwu, ravi de revenir en RCA, a assuré que les projets discutés avec les autorités du pays seront réalisables à court terme.La visite de travail s'est poursuivie à la Présidence de la République par une séance d’échange dans la salle de Conseil de Cabinet, réunissant le Président du Groupe Stantech Engineering et plusieurs Membres du Gouvernement centrafricain pour approfondir les discussions sur ces opportunités d'investissement.