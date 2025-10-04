Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Le Maire d'Abéché sensibilise sur les horaires d'activités nocturnes et l'occupation des trottoirs


Alwihda Info | Par Hambali Nassour Ourada - 5 Octobre 2025


Le Maire de la ville d'Abéché, Dr Abdel-Mahmoud Adam Yaya, a mené une descente de terrain ce samedi 4 octobre 2025 en début de soirée (18h-21h). Cette opération visait à faire appliquer un communiqué municipal publié un mois auparavant.

Il était accompagné de ses proches collaborateurs, dont les délégués d’arrondissements et les agents de la police municipale.


Tchad : Le Maire d'Abéché sensibilise sur les horaires d'activités nocturnes et l'occupation des trottoirs


  L'objectif de cette tournée était de sensibiliser les vendeuses nocturnes de thé et de café ainsi que les détenteurs de tables de cigarettes sur deux points principaux :
  1. Respect des horaires : L'obligation de cesser toute activité à partir de 21 heures.
  2. Sécurité et Santé : L’interdiction formelle de la vente d’alcool frelaté.
 
Le Maire a également rappelé avec fermeté que les trottoirs sont des espaces publics réservés aux piétons et ne doivent pas être occupés par des installations commerciales.
 
Il a sommé les commerçants concernés à libérer ces espaces dans un délai de 72 heures pour se conformer aux règles municipales, sous peine de sanctions. Cette mesure vise à améliorer la sécurité et la fluidité de la circulation piétonne en ville.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 03/10/2025

Tchad : la marie de N'Djamena reçoit des équipes pour mieux assainir la ville

Tchad : la marie de N'Djamena reçoit des équipes pour mieux assainir la ville

Tchad : 200 femmes formées pour renforcer leur résilience face aux changements climatiques Tchad : 200 femmes formées pour renforcer leur résilience face aux changements climatiques 03/10/2025

Populaires

Tchad - Abéché : Quatorze présumés malfrats arrêtés et présentés à la presse

04/10/2025

​Tchad : cambriolage violent au presbytère de la paroisse Saint François Xavier à Koumra

04/10/2025

Tchad : Campagne de pulvérisation des bus de voyage pour prévenir le choléra

04/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 02/10/2025 - Me Fayçal Megherbi

Conjoint de français – Préfecture de l’Essonne : Le tribunal administratif de Versailles annule un refus implicite de délivrer un titre de séjour

Conjoint de français – Préfecture de l’Essonne : Le tribunal administratif de Versailles annule un refus implicite de délivrer un titre de séjour

L'amitié à l'ère moderne : pourquoi nos liens durent-ils moins longtemps ? L'amitié à l'ère moderne : pourquoi nos liens durent-ils moins longtemps ? 29/09/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter