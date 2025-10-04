Tchad : Le Maire d'Abéché sensibilise sur les horaires d'activités nocturnes et l'occupation des trottoirs

L'objectif de cette tournée était de sensibiliser les vendeuses nocturnes de thé et de café ainsi que les détenteurs de tables de cigarettes sur deux points principaux :
- Respect des horaires : L'obligation de cesser toute activité à partir de 21 heures.
- Sécurité et Santé : L’interdiction formelle de la vente d’alcool frelaté.
Le Maire a également rappelé avec fermeté que les trottoirs sont des espaces publics réservés aux piétons et ne doivent pas être occupés par des installations commerciales.
Il a sommé les commerçants concernés à libérer ces espaces dans un délai de 72 heures pour se conformer aux règles municipales, sous peine de sanctions. Cette mesure vise à améliorer la sécurité et la fluidité de la circulation piétonne en ville.