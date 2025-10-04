Alwihda Info
AFRIQUE

Cameroun : Attaque de Boko Haram contre une base du BIR à Ngossi


Alwihda Info | Par - 5 Octobre 2025


Une violente attaque menée par les terroristes de Boko Haram a visé la base du Bataillon d'Intervention Rapide (BIR) de Ngossi, dans le département du Mayo-Tsanaga (région de l’Extrême-Nord du Cameroun).

L'assaut a été lancé ce 5 octobre 2025 à 2h du matin.


Images : N'Zui Manto
Images : N'Zui Manto


 

Intenses échanges de tirs

 
L'attaque a provoqué de longs et intenses échanges de tirs entre les éléments du BIR et les assaillants. Le bilan humain de cette confrontation n’a pas encore été communiqué.
 

Persistance de l'insécurité régionale

 
Cette attaque souligne la persistance de l’insécurité dans la région de l’Extrême-Nord, où les incursions de Boko Haram se sont intensifiées. Les départements du Mayo-Sava, du Logone-et-Chari, et du Mayo-Tsanaga restent les plus exposés à ces menaces terroristes.

Peter Kum
Peter Kum


