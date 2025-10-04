Cameroun : Attaque de Boko Haram contre une base du BIR à Ngossi





Intenses échanges de tirs

L'attaque a provoqué de longs et intenses échanges de tirs entre les éléments du BIR et les assaillants. Le bilan humain de cette confrontation n’a pas encore été communiqué.

Persistance de l'insécurité régionale

Cette attaque souligne la persistance de l’insécurité dans la région de l’Extrême-Nord, où les incursions de Boko Haram se sont intensifiées. Les départements du Mayo-Sava, du Logone-et-Chari, et du Mayo-Tsanaga restent les plus exposés à ces menaces terroristes.