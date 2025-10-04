Cameroun : Lancement de la 21e Promotion de l’École Supérieure Internationale de Guerre (ESIG)

Une promotion multinationale et axée sur l'excellence
La 21e promotion de l’ESIG est composée de 59 stagiaires Officiers Supérieurs, soulignant le caractère international de l'institution :
- 13 Camerounais
- 46 Officiers étrangers provenant de 21 pays d'Afrique et d'ailleurs (Botswana, Burkina Faso, Congo, Côte d'Ivoire, Djibouti, Éthiopie, France, Gabon, Ghana, Guinée, Guinée Équatoriale, Madagascar, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, Nigeria, RCA, RDC, Sénégal, Tchad et Togo).
Leçon inaugurale sur la puissance mondiale et l'Afrique
La leçon inaugurale, présentée par le Pr Yebega Ndjana Nicolas, Maître de conférences à l’Université de Douala, a porté sur le thème stratégique : « Nouvel ordre mondial, jeu et enjeu de puissance des acteurs étatiques : quelle voie pour l’Afrique ? »
Durée et Diplômes visés
Les cours de cette 21e cuvée, qui ont débuté le 8 septembre 2025, se dérouleront sur 11 mois. La formation couvrira quatre domaines essentiels :
- Vision prospective sur le monde et sur l’Afrique.
- Stratégie et l'art de la guerre.
- Actions interministérielles et sécurité.
- Management, leadership et anticipation.