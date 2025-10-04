Cameroun : Lancement de la 21e Promotion de l’École Supérieure Internationale de Guerre (ESIG)

Une promotion multinationale et axée sur l'excellence

13 Camerounais

46 Officiers étrangers provenant de 21 pays d'Afrique et d'ailleurs (Botswana, Burkina Faso, Congo, Côte d'Ivoire, Djibouti, Éthiopie, France, Gabon, Ghana, Guinée, Guinée Équatoriale, Madagascar, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, Nigeria, RCA, RDC, Sénégal, Tchad et Togo).

Leçon inaugurale sur la puissance mondiale et l'Afrique

Durée et Diplômes visés

Vision prospective sur le monde et sur l’Afrique.

Stratégie et l'art de la guerre.

Actions interministérielles et sécurité.

Management, leadership et anticipation.

La 21e promotion de l’ESIG est composée de 59 stagiaires Officiers Supérieurs, soulignant le caractère international de l'institution :Le Commandant de l’ESIG, le Général de Brigade Nka Valère, a rappelé aux nouveaux apprenants que l’école est un lieu d'excellence, de rigueur et de discipline. Il leur a prescrit l’humilité, l’esprit d’équipe et l’intégrité.La leçon inaugurale, présentée par le Pr Yebega Ndjana Nicolas, Maître de conférences à l’Université de Douala, a porté sur le thème stratégique : « Nouvel ordre mondial, jeu et enjeu de puissance des acteurs étatiques : quelle voie pour l’Afrique ? »Les cours de cette 21e cuvée, qui ont débuté le 8 septembre 2025, se dérouleront sur 11 mois. La formation couvrira quatre domaines essentiels :Au terme de leur formation, les Officiers Supérieurs recevront un Brevet d’Études Militaires Supérieures du Second degré (BEMS II). Les auditeurs remplissant les prérequis académiques pourront également obtenir un Master II en stratégie, défense, sécurité, gestion des conflits et des catastrophes délivré par l’Université de Yaoundé II-Soa.