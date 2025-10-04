Alwihda Info
AFRIQUE

Cameroun : Lancement de la 21e Promotion de l’École Supérieure Internationale de Guerre (ESIG)


Alwihda Info | Par - 5 Octobre 2025


L'École Supérieure Internationale de Guerre (ESIG) à Yaoundé a tenu sa cérémonie de rentrée solennelle de la 21e promotion le 3 octobre 2025. L'événement a été présidé par le Secrétaire d’État auprès du Ministre de la Défense, chargé de la Gendarmerie Nationale, Galax Etoga, au nom du Ministre Délégué à la Présidence chargé de la Défense.


Une promotion multinationale et axée sur l'excellence

 
La 21e promotion de l’ESIG est composée de 59 stagiaires Officiers Supérieurs, soulignant le caractère international de l'institution :
  • 13 Camerounais
  • 46 Officiers étrangers provenant de 21 pays d'Afrique et d'ailleurs (Botswana, Burkina Faso, Congo, Côte d'Ivoire, Djibouti, Éthiopie, France, Gabon, Ghana, Guinée, Guinée Équatoriale, Madagascar, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, Nigeria, RCA, RDC, Sénégal, Tchad et Togo).
Le Commandant de l’ESIG, le Général de Brigade Nka Valère, a rappelé aux nouveaux apprenants que l’école est un lieu d'excellence, de rigueur et de discipline. Il leur a prescrit l’humilité, l’esprit d’équipe et l’intégrité.
 

Leçon inaugurale sur la puissance mondiale et l'Afrique

 
La leçon inaugurale, présentée par le Pr Yebega Ndjana Nicolas, Maître de conférences à l’Université de Douala, a porté sur le thème stratégique : « Nouvel ordre mondial, jeu et enjeu de puissance des acteurs étatiques : quelle voie pour l’Afrique ? »
 

Durée et Diplômes visés

 
Les cours de cette 21e cuvée, qui ont débuté le 8 septembre 2025, se dérouleront sur 11 mois. La formation couvrira quatre domaines essentiels :
  • Vision prospective sur le monde et sur l’Afrique.
  • Stratégie et l'art de la guerre.
  • Actions interministérielles et sécurité.
  • Management, leadership et anticipation.
Au terme de leur formation, les Officiers Supérieurs recevront un Brevet d’Études Militaires Supérieures du Second degré (BEMS II). Les auditeurs remplissant les prérequis académiques pourront également obtenir un Master II en stratégie, défense, sécurité, gestion des conflits et des catastrophes délivré par l’Université de Yaoundé II-Soa.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


