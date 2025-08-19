Alwihda Info
TCHAD

Tchad : au Moyen-Chari, l’OIM soutient les communautés pour faire face aux inondations


Alwihda Info | Par Elwood Dk - 19 Août 2025



Tchad : au Moyen-Chari, l’OIM soutient les communautés pour faire face aux inondations
Le Comité provincial de gestion des inondations du Moyen-Chari a reçu le 18 août 2025 à Sarh, un important appui en matériel de la part de l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM). Cette initiative s’inscrit dans le cadre du projet sur les données migratoires et le changement climatique, financé par le Royaume du Danemark.

Le don remis est composé de 500 bâches, 200 pelles, 50 pioches, 100 brouettes ainsi que 25 000 sacs vides, de 100 kilos pour la construction des digues. Ce matériel est destiné à renforcer la capacité des communautés locales à faire face aux fortes pluies et aux inondations qui s’annoncent dans la province.

Selon Patrick Memtodjim, assistant senior du projet, cette dotation vient répondre à une urgence récurrente : « Les inondations de l’an dernier ont durement touché les populations du Moyen-Chari. Ce matériel contribuera, même de façon modeste, à réduire la vulnérabilité des communautés en cas de catastrophe naturelle. »

Pour sa part, le vice-président du Comité provincial de gestion des inondations, Gouad Brah Brahim, a exprimé sa gratitude envers l’OIM et ses partenaires techniques et financiers : « Ce geste témoigne d’une anticipation bienvenue. L’année dernière, les inondations ont englouti des champs, des maisons et des écoles, plongeant des familles entières dans la détresse. Grace à ce soutien, nous serons mieux préparés cette année », a précisé Gouad Brah Brahim.

Il a par ailleurs précisé que le matériel sera distribué de manière équitable dans les différentes localités de la province, afin que toutes les communautés menacées par les crues puissent en bénéficier. En 2024, la province du Moyen-Chari avait été l’une des plus durement frappées par des fortes pluies, provoquant des déplacements massifs de population et d’énormes pertes agricoles.

Les autorités espèrent que ces appuis permettront de limiter l’ampleur des dégâts annoncés pour cette nouvelle saison pluvieuse.


